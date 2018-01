Tony Parker ya no será el base titular de los Spurs

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- El francés Tony Parker no será el base titular de San Antonio Spurs a partir de ahora. Así lo asegura el base después de una conversación con su entrenador Gregg Popovich.

“Hablé con él y me lo dijo. Me dijo que era la hora de hacerlo y yo le respondí que no había problema. Como Manu (Ginóbili), como Pau (Gasol), sabes que ese día va a llegar. Si Pop ve que eso será lo mejor para el equipo, lo apoyo. Yo trataré de dar el máximo, de ayudar a DJ a mejorar y de hacerlo bien en esa segunda unidad con Ginóbili y Mills”

Su sustituto en esa función será Dejounte Murray.

El base está en sus peores promedios: 9,2 puntos. Volvió el 17 de noviembre de 2017 tras pasarse medio año sin jugar por una lesión en un tendón de la pierna izquierda.

Parker volverá a ser suplente hasta nueva orden. Ya le ocurrió durante el mes de abril de 2010, con un joven George Hill en el equipo. De los 1.165 partidos que Parker ha disputado en fase regular, 1.151 han sido saliendo en la alineación titular.

