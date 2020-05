Tony Parker tiene interés en comprar un equipo de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- Tony Parker, quien fuera jugador de San Antonio Spurs y Charlotte Hornets, ha reconocido que en los próximos cinco o diez años le gustaría comprar una franquicia de la NBA, ha informado el periodista Marc Spears en The Undefeated.

“Planeo quedarme en los Estados Unidos. Amo este país. He vivido aquí durante los últimos 20 años, y no me importa viajar. El objetivo final es tener algún día un equipo de la NBA. Sé que con el grupo OL (Olimpique de Lyon) tenemos grandes sueños”, destacó Parker.

“Ahora mismo es una gran posibilidad. En este momento tenemos diferentes objetivos y metas. Pero de cinco a diez años… Soy el tipo de persona que siempre sueña a lo grande. Ya he mantenido conversaciones con el presidente de fútbol sobre eso”, explicó.

Parker, retirado en 2019 tras concluir la temporada con los Hornets, se ha alzado hasta en cuatro ocasiones ganador de la NBA (2003, 05, 07 y 14), siendo MVP de las Finales en 2007. Asimismo, atesora unos promedios de carrera de 15,5 puntos, 2,7 rebotes, 5,6 asistencias y 30,5 minutos en 1.254 partidos oficiales.

Desde el pasado 2009 tiene el 20% de la participación del equipo ASVEL de la primera división de Francia. Asimismo, es presidente de una fundación de baloncesto, y también posee la participación mayoritaria del Lyon de baloncesto femenino.

