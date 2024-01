Tony Parker: «El mejor jugador europeo de todos los tiempos, necesita ganar un campeonato»

Tony Parker.

EL NUEVO DIARIO, SAN ANTONIO.- A estas alturas no vamos a descubrir a Luka Doncic como jugador de baloncesto. El esloveno es el alma de los Dallas Mavericks y uno de los mejores de la NBA; tanto es así que en el presente está en la carrera por el MVP de la campaña 2023-24. Sin embargo, le sigue faltando algo.

Justo de eso habla Tony Parker, leyenda de los San Antonio Spurs y del baloncesto francés, cuando se le pregunta si Doncic está en la discusión sobre el mejor jugador europeo de todos los tiempos. El galo no duda del talento de la estrella de los Mavs, pero sí hace hincapié en un detalle que entiende le saca de la pelea con otros grandes jugadores del viejo continente.

«En mi opinión, para que un jugador sea parte del debate sobre el mejor jugador europeo de todos los tiempos, necesita ganar un campeonato. Esa es sólo mi opinión personal. Me encanta la discusión sobre el mejor. Siempre tengo esa conversación con mi hermano y con mis amigos. En mi opinión, si no sabes lo que se necesita para ganar un campeonato, no deberías ser parte de la discusión sobre el mejor de todos los tiempos», comenta Parker en declaraciones recogidas por Eurohoops.

Puede no faltarle razón a Parker. Los números y el baloncesto de Doncic están en lo más alto, pero el siguiente paso debe ser estar de verdad en la pelea por ser campeón de la NBA, y es que hasta ahora su techo han sido las finales de la Conferencia Oeste de 2022. Hablamos de la NBA, obvio, ya que en 2017 se proclamó campeón del Eurobasket cuando sólo tenía 18 años.

