Tony Parker analiza el «fiasco» de Francia

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- Ha pasado más de una semana, pero el fracaso de Francia en el Mundial 2023, en el cual cayó a las primeras de cambio, sigue levantando polvareda. Pese a que ello no influirá en la presencia de los galos en los Juegos Olímpicos de París 2024 –tienen plaza asegurada por ser anfitrión–, ello no evita que se estén realizando declaraciones realmente duras respecto a la eliminación en la cita mundialista. Siguiendo esa senda, todo una institución en el baloncesto francés como es Tony Parker no ha dudado a la hora de señalar la enorme decepción que ha supuesto una actuación tan pobre.

«Allí hemos experimentado un fiasco. No es normal que un equipo así pierda en primera ronda. Nunca hemos visto a España y Estados Unidos caer en primera ronda. Y es una pena porque nuestra generación trabajó muy duro para devolver a Francia a un cierto nivel, para que pudiéramos ser respetados por la FIBA, los árbitros y los demás países. Es muy difícil conseguir ese respeto… Tenemos que mejorar el equipo antes de los Juegos Olímpicos de París, necesitamos cambios, pero no será fácil», comenta en The Stephen Time Show de RMC Radio.

El rotundo análisis del ganador de cuatro anillos (y ya miembro del Hall of Fame) no sorprende. Francia llegaba al torneo como subcampeona de Europa y siendo una de las selecciones favoritas para luchar por las medallas. El golpe recibido ha sido enorme, pero quizás les sirva para llegar al verano de 2024 con fuerzas renovadas de cara a hacer un gran papel en sus olimpiadas.