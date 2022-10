Tony La Russa sobre su retiro: ‘El amor por el juego nunca morirá’

Comparte esta noticia

EL NUEVO DAIRIO, CHICAGO — Uno por uno, los jugadores de los Medias Blancas ingresaron al Centro de Conferencias y Aprendizaje aproximadamente tres horas antes del primer lanzamiento el lunes para asistir a la conferencia de prensa del manager Tony La Russa anunciando su retiro en el Guaranteed Rate Field.

Este gran grupo de jugadores no tenía que estar allí, ya que La Russa se reunió con el clubhouse 15 minutos antes de su conferencia de prensa. Pero querían apoyar a La Russa, y claramente significó mucho para el que pronto cumplirá 78 años.

Un reportero preguntó qué significaba que sus jugadores se presentaran a la sesión.

“Esa es una mala pregunta porque me gusta la [basura] sin emociones con la que tengo que vivir de ustedes”, dijo La Russa sonriendo a los medios de comunicación reunidos. “Está claro en nuestra familia y cuando estamos juntos, creo en el cariño y el sentimiento familiar. Lo último que les dije a los jugadores en la reunión fue que los quiero. No puedo estar más agradecido.

“Estuve fuera 10 años. Para entrar, ver no solo el talento sino también las personalidades, la forma en que se unieron. Por eso estoy molesto y decepcionado. Esto va a funcionar el próximo año. Trabajé duro para ganarme su respeto y confianza, pero también estoy molesto porque los decepcioné este año”.

La Russa se alejó del equipo para siempre con un año restante en su contrato de tres años. Sus problemas cardíacos, relacionados con un marcapasos implantado esta temporada baja, y luego otro problema médico, llevaron a La Russa a irse horas antes de un partido el 30 de agosto en casa contra los Reales.

El 24 de septiembre, el gerente general Rick Hahn anunció que La Russa no regresaría esta temporada. Los Medias Blancas emitieron un extenso comunicado de La Russa antes de que el miembro del Salón de la Fama respondiera preguntas, durante el cual habló sobre su salud, pero también habló sobre quedarse corto con este equipo y cuánto respetaba a los fanáticos, incluso cuando estaban gritando ” Despide a Tony.

Llegó un año después de que La Russa guiara a su equipo a través de una plétora de lesiones a 93 victorias y al título de la División Central de la Liga Americana. La Russa enfatizó que ninguno de los problemas de salud afectó su capacidad de gestión en el ’22.

“Necesitamos asegurarnos de que su salud esté al frente de todo”, dijo el cerrador de los Medias Blancas, Liam Hendriks. “No es bueno, independientemente de cómo hayamos estado jugando por cualquier otra cosa, poner a un muchacho en una situación estresante que puede ser perjudicial para su salud. Ahora estamos contentos de que lo estén cuidando”.

“Obviamente, fue un día un poco difícil”, dijo Hahn. “No exactamente como queríamos que terminara el mandato de Tony. Obviamente, la organización tiene una deuda de gratitud con él por el tiempo que dedicó a tratar de hacernos avanzar hacia nuestros objetivos finales en los últimos dos años. Obviamente, es decepcionante para todos nosotros que esto termine así”.

No hay planes en este momento para que La Russa permanezca como parte de la organización, con su enfoque en regresar a Arizona y estar completamente saludable.

“Hay algo de duración en el proceso”, dijo La Russa. “No es como el marcapasos, lo pones y salgo más tarde ese día. Todo lo que sé es que el amor por el juego nunca morirá. Es lo único que realmente sé hacer, excepto que creo que puedo llevar una librería.

“Tienes que preocuparte lo suficiente como para querer mejorar. No puedes ser tan tonto como para pensar que sabes más de lo que sabes. Es un club divertido. Y no se divertían tanto, porque no les gustaba perder. Espero que lo recuerden y lo arreglen”.

