Tony La Russa apoya las protestas durante el himno de los Estados Unidos

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO — Tony La Russa afirma que su parecer sobre las protestas durante el himno nacional ha cambiado, luego de que el dirigente cuestionara en una entrevista con Sports Illustrated en el 2016 la sinceridad de Colin Kaepernick. El ex mariscal de campo de la NFL empezó a arrodillarse durante el himno nacional ese año.

Pero ahora que ha sido contratado por segunda vez como manager de los White Sox, La Russa, de 76 años, dijo durante la rueda de prensa en la que fue presentado que ya no piensa igual, según Las Mayores.

“Sé que en el 2016 cuando se presentó el particular por primera vez, mis primeros instintos fueron respetar la bandera y el himno y lo que representa [Estados Unidos]”, dijo La Russa. “Han sucedido muchas cosas de manera saludable desde el 2016, y no solamente respeto, si no que aplaudo la conciencia que se ha generado no solamente en la sociedad, sino especialmente en el deporte.

“Si hablamos del béisbol específicamente, aplaudo y apoyo el hecho de que ahora están afrontando e identificando las injusticias, especialmente en el aspecto racial”.

Ocho jugadores e instructores de los White Sox se arrodillaron durante el himno nacional previo al primer juego de la temporada 2020 contra los Mellizos en el Guaranteed Rate Field, en solidaridad con la lucha por la justicia racial.