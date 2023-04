Tony Isa estimula a jóvenes que quieren romper patrones y esquemas de la política clientelar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El combatiente revolucionario y dirigente empresarial progresista Antonio (Tony) Isa Conde, afirmó este viernes que en la República Dominicana ha estado surgiendo una legión de jóvenes, “aún pequeña, dispersa y a veces tímida”, que empieza a romper los patrones y esquemas de la política clientelar que ha estado predominando en el país.

El exfuncionario público en distintos períodos de gobierno, apunta que se trata de un fenómeno positivo en el quehacer político dominicano.

Tony Isa Conde dice que, ante tal surgimiento, se ufana en estimular la rebeldía de esos jóvenes, para aportarles en la formación de una visión que coloque al ser humano en el centro de las políticas públicas que promueven.

“Que sean coherentes y con valores éticos bien arraigados”, les aconseja el exministro de Energía y Minas a esos jóvenes que según él intentan romper patrones y esquemas.

Sin embargo, el también miembro de la sociedad civil reconoce que se trata de un fenómeno que llevará tiempo en prender, que tendrá muchos tropiezos y frustraciones.

“Solo la confianza, fe en sus propósitos y mucha valentía y paciencia definirá no sólo su futuro sino el del país”, expresa Isa Conde en una serie de twists que publica en esa red.

“No esperaré que este maduro, sino que empiece a definirse para tomar partido, «partido hasta mancharse,» y no estoy solo, no todos hemos bajado la guardia en la lucha por el progreso de nuestro pueblo”, concluye Tony Isa.

