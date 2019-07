Tony Guevara lanza formalmente  aspiraciones a diputado Distrito Nacional

Comparte esta noticia

SANTO DOMINGO-. El dirigente político Tony Guevara lanzó este domingo oficialmente sus aspiraciones a diputado por la circunscripción #2 del Distrito Nacional, por el Partido de la Liberación Dominicana PLD.

Guevara dijo que irá al Congreso de la República por un mandato de las bases de su partido y de la comunidad de Cristo Rey que se sienten “huérfanos” de representante en la cámara baja.

El joven dirigente sostuvo que por décadas los electores del Distrito Nacional han sido “estafados” por los políticos tradicionales que solo se les acercar cada 4 años y después que logran su objetivo les dan la espalda.

“Pero este no será mi caso, yo soy de Cristo Rey, criado y nacido aquí, en esta comunidad, que me duele y se cuáles son sus problemáticas y necesidades, porque la he vivido junto a ellos” dijo Guevara.

Tony Guevara agradeció a las cientos de personas que el día de hoy se sumaron a sus aspiraciones y le pidieron sea su representante en la Cámara de Diputados, a quienes dijo no defraudará.

Apuntó que tiene ya en carpeta varias iniciativas legislativas para promover el empleo en la zona y atacar de forma frontal el problema de los embarazos en adolescentes y que es una de sus principales preocupaciones como dirigente político y ciudadano.

“Por décadas he visto como los jóvenes de Cristo Rey, La Agustina, Ensanche Kennedy, Los Ríos, etc. Se desmoronan sus sueños por falta de un amigo o una guía que les ayude a materializar los mismos, y yo desde el Congreso estoy más que comprometido en ser un soporte para alcanzarlo” manifestó.

Dijo que las bases de su partido conocen su trayectoria a lo interno del PLD y que la comunidad ha sido testigo del trabajo social y comunitario que desde la Fundación que dirige Jóvenes Contra la Violencia ha venido desarrollando por años de forma ininterrumpida.

“He trabajado con los jóvenes desde la Pastoral Juvenil y desde Jóvenes Contra la Violencia, por lo que tenemos estudios de cómo debemos enfrentar la problemática de la juventud y lo más importante, porque somos jóvenes y sabemos cómo piensan y que quieren de un diputado” aclaró Guevara.

Tony Guevara agradeció a la dirigencia de su partido en Cristo Rey y a los organizadores de la actividad por el éxito de la misma, a la vez que se comprometió a seguir trabajando a favor de los sectores más sensibles de la sociedad.

La actividad realizada en el Club Deportivo y Cultural Lanha Gautier de Cristo Rey, fue amenizada por los presentadores de televisión Jaris Ramírez y Alex Macias, y además contó con la presentación de varias atracciones artísticas, entre las que se destaca Milka la Mas Dura, Dylan Rodríguez y Michelino y Jaswinder Hernández.

