Tony Guevara afirma accionar de Gonzalo lo ha consolido en primer lugar

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El dirigente político Tony Guevara dijo hoy que el trabajo constante y la solidaridad de Gonzalo Castillo hacia los que menos tienen lo ha consolidado en un sólido primer lugar.

El también presidente del Comité Intermedio en la barriada de Cristo Rey, sostuvo que el buen manejo que ha dado el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a la pandemia del coronavirus, brindando ayuda a todos los dominicanos en diferentes órdenes, ha aumentado su aceptación en la población.

Tony Guevara sostuvo que en el caso de los diferentes intermedios que forman la circunscripción dos de la capital, la popularidad de Gonzalo Castillo ha crecido en más de un 15% fruto de un buen manejo del candidato y del gran trabajo realizado por los coordinadores de la zona, encabezados por Elías Serulle.

“Que a nadie le quema la menor duda, el liderazgo del presidente Danilo Medina, el apoyo del partido más grande del país y el trabajo arduo de Gonzalo Castillo, van a mantener al PLD más allá del 16 de Agosto en el Palacio Nacional” apuntó Tony Guevara.

Aclaró que el PLD es la organización política más grande del sistema, por lo que el pueblo dominicano seguirá apostando en las administraciones peledeistas, porque da estabilidad económica y planes sociales para socorrer a las familias más pobres.

Guevara acusó a la oposición política de querer confundir a la población con mentiras sobre el candidato oficialista, en momentos de la crisis sanitaria a causa del coronavirus, para ensuciar la imagen del candidato presidencial del PLD, Gonzalo Castillo.

“Le tiran piedra al árbol que da frutos, y Gonzalo Castillo no ha dejado de trabajar un solo momento desde que inició la pandemia en el país, lo que pasa es que ellos no tienen la capacidad del candidato oficialista, y como no pueden trabajar como él, entonces lo desacreditan” dijo Tony Guevara.

El dirigente político habló en esos términos al final de un encuentro de los presidentes de los intermedios de la Circunscripción #2 del Distrito Nacional con Gonzalo Castillo, quienes le ofrecieron su apoyo incondicional para alcanzar la victoria este 5 de Julio.

