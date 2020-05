Tony Dandrades abandonó enojado entrevista en “El Show del Mediodía”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista Tony Dandrades calificó como un “golpe bajo” ejecutado por Iván Ruiz las interacciones realizadas por este último y el animador Frederick Martínez (El Pacha), durante una entrevista que le hacían a Dandrades en el programa “El Show del Mediodía”.

Durante varios días la producción del espacio televisivo que se transmite por Color Visión organizó un trabajo especial donde resaltaron los logros obtenidos por el destacado comunicador, incluyendo testimonios de familiares, mientras que hacian conexión con el dominicano radicado en Miami vía zoom, la cual fue abruptamente interrumpida por Dandrades tras escuchar los comentarios de El Pacha quien entre otros había manifestado que el reportero tenía 20 años laborando en Univisión y que nunca lo botaran de esa cadena “porque en Estados Unidos hay que tener una persona de color en el aire”.

Tras escuchar las opiniones de Frederick, el reportero de Primer impacto dijo: “Esa persona no me conoce, no sabe cómo yo trabajo y de saber que pasaría nunca me hubiese prestado para esto. Yo soy una persona estable profesionalmente”.

Tras expresar su punto de vista y reiterando que no se esperaba que Iván Ruiz se prestará para organizar tal desagrado, Dandrades cortó la videollamada haciendo caso omiso a los intentos de reconexión de los productores del espacio vespertino.

En cambio, el conductor de “Énfasis” y cabeza del espacio que se transmite por Color Visión se defendió y dijo que la intervención de Martínez no estaba planificada y explicó que nunca se prestaría para algo similar.

“Que pena que te expresaras así de nosotros, hablando de golpe bajo, cuando tú conoces realmente cómo es El Pachá, y viste que lo pusimos previamente para algo de contenido»” sobre las declaraciones de David Ortiz, aseguró Ruiz.

Ruiz finalizó catalogando como una falta de respeto por parte de Dandrades el haber finalizado abruptamente la videollamada.

