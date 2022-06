(VIDEO) Tonty Rutinel quiere que nueva provincia o municipio lleve su nombre tras su muerte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Ante las críticas que ha despertado en algunos sectores los recientes avances que ha logrado el ante­proyecto de ley que bus­ca crear una nueva provincia en Santo Domingo, el diputado Tonty Rutinel Domínguez, autor del mismo, manifestó que no tiene ningún interés en ser senador, sino que su deseo es que después de morir, la misma demarcación o un municipio lleve su nombre.

“Que le pongan, si no a la provincia, a un municipio el nombre de Tonty Rutinel Domínguez”, planteó, tras destacar que el fin no es crear nuevos cargos electivos, sino que su intención es permanecer en la historia como el único legislador que ha creado dos provincias.

“No se va a crear un nuevo diputado, ni una nueva regidora, ni un nuevo alcalde, ni nada; pero ¿y si se creara qué?, eso es descentralización”, precisó.

En una entrevista realizada por Domingo Ramírez y Dalí Ramos, en el programa “El Nuevo Diario en la Noche”, que se transmite por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Rutinel Domínguez sostuvo que la densidad poblacional de Santo Domingo dificulta que los políticos puedan hablar el mismo “lenguaje” y conocer el sufrimiento, amarguras y tristezas, de una gran parte de los ciudadanos y esta es otra razón para impulsar la iniciativa de ley.

(Ver).

“El que es de Villa Mella no quiere que la gente del Guaricano lo dirija, no quiere que la gente de Sabana Perdida lo dirija. Yo le voy a comenzar a contestar a una serie de gente, voy a decirle sus verdades, porque es muy fácil hablar viviendo Piantini, es muy fácil hablar con millones y millones de pesos hechos yo no sé cómo, pero para defender esos infelices hay que tener criterio y hay que hablar su lenguaje y saber su sufrimiento”, puntualizó.

En ese sentido, el legislador, auto designado como “el que más leyes ha hecho” en la República Dominicana, exhortó a aquellos que “están hablando” presentar soluciones, en vez de críticas.

“Yo he construido 22 leyes, el que más leyes ha hecho el Tonty Runinel Domínguez, la Ley de Migración, la de La Policía, la Ley de Cámara de Cuentas, trabajé sobre los problemas globales del país, metí la mano y el cuchillo donde nadie se atreve a meterlo, porque yo no fui a robar”, expresó.

Además, aclaró que no le interesa ser senador, porque en múltiples ocasiones ha tenido la oportunidad de postularse; sin embargo, dijo que no es algo que esté en sus planes.

Indicó que “había desistido de presentar la provincia, primero porque no me interesa ser senador, si a mí me hubiese interesado ser senador yo hubiese sido candidato, yo tenía un 70% de popularidad, porque yo conozco los barrios, yo lo he vivido y los he caminado mañana, tarde y noche”.

Relacionado