Tonty no es tonto…

No es lo mismo ser tonto que parecerlo , y en el caso del hoy diputado Tonty Rutinel Domínguez , ni es ni parece tonto ; de hecho, según el video suyo que se hizo viral la semana pasada de su participación en la cámara de diputados , Rutinel es bastante audaz , atrevido y hasta se pudiera decir que está “pago” porque pocas veces se ha visto que un político con “futuro” se atreve a retar al jefe del Estado ; y más en éste país que el que firma los cheques , los decretos y reparte los sobres es tratado como un monarca o un semidiós… claro está mientras está repartiendo los sobres .

De modo que, el diputado Tonty Rutinel pudiera ser una figura política poco conocida para los más jóvenes, ya que tenía catorce años fuera de la competencia política; sin embargo Rutinel Domínguez ha sido congresista cinco veces, ha sido el autor de veintidós leyes, entre las cuales se encuentra la ley que crea la cámara de cuentas y la ley que crea la provincia de Santo Domingo, siendo el propio Rutinel Domínguez el primer senador de dicha provincia.

Asimismo, el hoy diputado se hizo “viral” por algunas afirmaciones que dijo en la cámara de diputados, y que gran parte de la población podría pensar igual. Entre lo que dijo Tonty se puede destacar lo siguiente: 1. Destitución inmediata del director de la policía nacional ; en mi opinión , estoy seguro que si no tuviéramos una institución para la seguridad ciudadana , estuviéramos peor , sin embargo es totalmente cierto que la policía que tenemos hay que reestructurarla de la cabeza a los pies ; tampoco creo que el actual director de la policía nacional sea el culpable del problema , pero al igual que el diputado , pienso que no puede ser parte de la solución . 2. “El país está en zozobra”; en mi opinión hay sectores de la sociedad que están con el “grito al cielo” por el costo de la vida, la falta de empleo, la subida de precios de la canasta básica. 3. “El Presidente Luis Abinader ha hablado mucho y ya es hora de actuar, el país quiere hechos y resultados”; esto lo dijo el diputado del PRM Tonty Rutinel; eso no lo voy a opinar, prefiero que la población juzgue por si sola entre lo que dice y promete el gobernante y lo que cumple realmente. Los dominicanos tienen hasta mayo del 2024 para pasar una factura en números rojos si no cumple lo que promete y con números azules en el caso contrario. 4. “Los ministros están haciendo lo que les da la gana y le estamos dando la razón al PLD”. En esta afirmación hay dos cosas, primero Tonty Rutinel dice que el PRM prometió un cambio y sin embargo el que cambió fue el PRM cuando llegó al poder; y segundo parece que más de un ministro o director general ha puesto de mojiganga a Tonty con los empleos y contratas para su gente…

Tonty, un veterano de la política que se ha llenado de canas, que está casi calvo pero de los pelos que le quedan no tiene un solo de tonto…

Por: Pedro René Almonte Mejía