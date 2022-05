​Tontón se lanza en busca de la presidencia del PRM en Nueva York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Alejandro Rodríguez (Tontón), lanzó su candidatura a la presidencia de la seccional, en un evento a casa llena la noche del sábado en Nueva York.

Reconocidos dirigentes de esa organización, se comprometieron a trabajar para sacar al partido del letargo en que lo tienen las actuales autoridades de la seccional neoyorquina, quienes a su juicio lo ‘han alejado de la comunidad’.

El abogado y politólogo Javier Francisco Fuente, coordinador general de Estrategias del candidato dijo que “el PRM en la ciudad de Nueva York no puede seguir en deterioro y la falta de legitimidad, y seguridad para los dirigentes que la componen”.

Y agregó que “es por eso mi decisión desde siempre es trabajar en el fortalecimiento de la candidatura de Tontón, yo siempre he estado en este partido, nunca me he movido ni me voy a mover para acompañarlo en el rescate del partido en bien de todos”.

Alejandro Rodríguez (Tontón), en su discurso aseguró que con su triunfo y “este grupo de hombres y mujeres que me acompañan esta noche continuaremos dirigiendo los destinos del PRM para contribuir al desarrollo y a la victoria electoral del presidente Abinader en la contienda general del 2024”.

“Vamos a acercar el partido a la comunidad, no es tan solo una responsabilidad, sino un propósito común y compartido de este equipo, lo primero que estamos planteando es recomponer la comisión de empleo, la comisión de transición, ya que la actual no ha servido para nada”, explicó .

Declaró que la actual gestión no ha resuelto “ninguno de los problemas que aquejan a la base del partido y recordó que el presidente Luis Abinader quiere un partido que lo defienda, un partido vinculado a su comunidad, y como ese es un propósito de nuestro presidente, tenemos que hacer que los que dirigen el partido, cumplan con esa voluntad”.

La actividad fue organizada por el geopolítico y coordinador general Javier Fuentes; Johanna Miranda (la Beba), esposa del candidato; Ana Valdez, Juanita Martínez, Felipe Mercedes, Roberto Fleurimont, Sergio Tusen, Ramón Pierret, Franklin Trinidad, Freddy Moreta Trinidad, Cirilo Moronta, Ana Silvetre Rodríguez , William Genao , Rafaela de la Cruz, William Aquino, entre otros.

En la misma estuvieron presentes los conocidos dirigentes perremeístas que apoyan sus aspiraciones, como Rafael Núñez, David Williams, Ricardo Ureña, Gregorio Camilo, Sebastian Vargas, Angel Mambrú, Miguel Santiago, Julio Negrón, Diogenes de los Santos, Ramón Mejía (muñeco) , y Bryan Abreu, Erasmo Chalas, y Fausto Faña.

Asimismo Moisés Sánchez, Rafaela de la Cruz, José Rosario (Cheo), Jeanny Lantigua, Fernando Santana, Santiago Maldonado, Ramón Valdéz, Leoncio Vargas (Blanco), Primitivo Fernández, William Balboa, Juan de Dios, Rafael Méndez, Tony María, Ricardo Valdez, Modesto Ynoa, Viterbo Mejía, Daniel Jáquez, Johnny Lizardo.

También los invitados especiales Rolando Robles, Marino Mejía, Emigdio Moronta, Miguel Estrella, Zenith Diaz, Miguel Laureano, Dario Abreu, María Luna, Fernando Aquino, Eliecer Bueno, entre otros.

La actividad, conducida por Germán Batista y Roberkis Jiménez, tuvo lugar la noche del sábado en el salón Beverly Hills Manor, localizado en el del 1700 de la avenida Jerome, en El Bronx y la invocación religiosa la hizo el reverendo José Enrique Mateo.

