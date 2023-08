Toño Rosario se confiesa sobre altibajos y lo que ha perdido por malos negocios y »llevarse de gente»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El merenguero dominicano Máximo Antonio Del Rosario Almonte, mejor conocido como Toño Rosario «El Galáctico», abrió su corazón y confesó que ha tenido muchos altibajos, fuertes fracasos y muchas lecciones aprendidas a lo largo de su trayectoria.

Toño precisó que perdió muchas propiedades por hacer malos negocios y por «llevarse de gente» que lo llevaron a la baja.

‘’He tenido muchos fracasos, he tenido muchas altas y bajas. He tenido cinco casas, penthouse, finca con de todo, villas y todo eso lo he perdido, pero estoy aquí’’, expresó Rosario.

Los malos negocios y llevarse de la gente inadecuada llevaron a Toño al fracaso, también por entender que merece lo mejor y por creer que está acabando con el mundo.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el programa de YouTube, Sin Tabú de la comunicadora venezolana Jessica Pereira.

Su trayectoria

La historia de Toño Rosario comienza en la República Dominicana, donde nació en un entorno que respiraba música y alegría.

A temprana edad demostró su fascinación por los ritmos y melodías, iniciando su travesía musical como parte del grupo Los Hermanos Rosario, una agrupación familiar que fusionaba merengue con elementos modernos y letras pegajosas. Con Toño como voz líder la banda pronto se convirtió en un fenómeno local y luego internacional, llevando su música contagiosa más allá de las fronteras dominicanas.

El carisma y el magnetismo de Toño Rosario en el escenario son elementos que nunca pasan desapercibidos. Su habilidad para conectarse con el público y su voz inconfundible han sido su sello distintivo. Durante su tiempo con Los Hermanos Rosario, la banda produjo éxitos memorables como «La dueña del swing» y «Rompecintura», que se convirtieron en himnos de fiestas y celebraciones en todo el mundo.

Pero Toño Rosario no se detuvo allí. Su inquietud artística lo llevó a explorar su propio camino como solista, demostrando su versatilidad y capacidad de reinventarse. A lo largo de su carrera en solitario ha seguido cosechando éxitos con canciones como «Dale vieja dale», «Kuliki taka ti» y «Resistiré». Cada una de estas canciones lleva consigo el sello inconfundible de Toño Rosario: ritmos contagiosos que incitan a moverse y letras que narran historias cotidianas y emociones universales.

Relacionado