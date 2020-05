Toni Nadal: “El tenis vive una situación extraordinaria

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PALMA.- Toni Nadal, tío y exentrenador del tenista número dos del mundo, Rafa Nadal, ha afirmado que el mundo del tenis “vive una situación extraordinaria” debido a la pandemia del coronavirus: “Nadie puede jugar, pero podemos entrenar”, ha remarcado.

“No hay torneos. Los chicos y profesionales no pueden jugar (en sus respectivos circuitos). Es verdad que tenemos que entrenar con los protocolos que marca el Gobierno y el Ministerio de Sanidad: se cumplen a rajatabla y de momento estoy muy ilusionado en esta nueva vuelta a las pistas y con ganas de mejorar”, ha precisado Toni Nadal en una entrevista difundida por la Rafa Nadal Academy by Movistar que dirige en Manacor (Mallorca).

Explica, en ese contexto, que el inicio del estado de alarma le sorprendió “lejos de casa”, en México, y que por ese motivo decidió, a su regreso, no confinarse en la academia.

“Desde la dirección de la academia tuvimos una gran precaución en que los niños no pudieran quedar infectados y fruto de esta precaución fue por lo que a mí se me pidió no quedarme confinado, ya que yo había estado viajando en las semanas precedentes a Madrid, a Valencia y a México; creo que ha salido todo muy bien”, indica.

A la pregunta de cómo había llevado los dos meses de cuarentena, responde: “Con la intranquilidad que nos ha dado este virus. Al principio tanto las cifras de muertos como de infectados preocupaba realmente y tenías miedo de no saber si te podía tocar. Por un lado, tenías esta intranquilidad y, por otro lado, con un confinamiento en casa”.

Según subraya Toni Nadal, a él le hubiese gustado poder confinarse en la Academia, pero debido a que había estado de viaje se tomó, por precaución, la decisión de que se fuera a su domicilio.

“En casa he estado aprovechando el tiempo para hacer cosas diferentes o que a veces haces menos. Estar más tiempo con la familia, viendo juntos alguna serie, algún documental, leyendo un poco más, jugando al ajedrez… Al final podemos dar gracias de que no nos contagiamos, así que ha ido bien”, afirma.

Explica, asimismo, que a pesar de que no se podrá competir “durante algunos meses” por la pandemia de la COVID-19, está “convencido de que en la vida lo principal es prepararse bien, esta es una oportunidad”.

“Es verdad que no podremos competir durante algunos meses, pero la realidad es que podemos aprovechar el tiempo. Siempre se puede intentar mejorar y esta es en la fase en la que estamos: en la de intentar mejorar los diversos aspectos del juego en los que cada jugador pueda no ir demasiado bien. Y así, cuando podamos volver a competir llegaremos de la mejor manera posible”, indica.

“Creo que los chicos lo están entendiendo bien, los entrenadores también y todo el mundo está poniendo la máxima ilusión, que es lo determinante en la vida”, asegura.

Con respecto a los requerimientos de las autoridades sanitarias para entrenar siguiendo rigurosos protocolos, entre ellos el uso de la mascarillas, Toni Nadal dice que es “más cómodo” practicar sin ellas, pero las usa porque le preocupa “poder contagiar a los niños”.

“Si me han dicho que me ponga mascarilla, me pongo mascarilla. Es lo que toca y es lo que tengo que hacer. Ahora cuando termine de hablar (con su entrevistador) me la voy a volver a poner. Al final, te acostumbras. Sabemos que es una situación rara y que durante unos meses la tendremos que llevar y ojalá todo el mundo lo cumpla a rajatabla porque eso significará que habrá menos posibilidades de contagio y antes saldremos de esta difícil situación”, señala Toni Nadal.

