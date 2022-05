Toni Costa habla sobre su depresión tras su separación de Adamari López

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Tras haber ingresado en el Reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos”, el bailarín español habló en uno de los capítulos, de su momento de depresión tras separarse de su expareja la presentadora de “Hoy Día”, Adamari López.

Con respeto a su expareja pero con mucha claridad, Toni dio a conocer aspectos muy dolorosos de lo que pasó hace poco más de un año tras la sonada ruptura.

“Una relación no se acaba de la noche a la mañana, se va deteriorando hasta que llega un punto en que ya no puedes hacer nada. Se puede haber trabajado, intentado, forzado pero cuando ya no es, ya no es”, explicó a sus compañeros de la casa. “Son 10 años de muchas cosas que se van acumulando…”.

Un momento clave fue la pregunta de Niurka Marcos sobre quién se fue de la casa y quién tomó la decisión de romper. “Yo me fui de casa, decidimos eso y ya, porque su casa era su casa, no era la mía”, describió.

¿Y quién dijo ‘corazón, hasta aquí hemos llegado?, le cuestionó la cubana. Toni tampoco tuvo problema en admitirlo. “Fue ella y yo lo acepté”, reconoció ante la mirada atenta de todos.

Y es que él entró en el reality para que la gente tenga la oportunidad de escapar de los clichés y conocerle por quién es, no por la etiqueta del ‘ex de’.

En esta intensa charla, el bailarín español también reconoció que fue lo mejor para ambos y que a la vista está. Los dos atraviesan un momento maravilloso, tanto en lo espiritual como en lo físico. “Ella está en su mejor momento y yo estoy en mi mejor momento”, prosiguió.

Pero también aceptó que llegar hasta aquí no fue fácil. Lo que vino después de la separación le hizo mucho daño. “Yo pasé por depresión”, dijo haciendo referencia al bulo que aseguraba que el motivo de su separación era su orientación sexual. “Jamás he estado con un hombre, yo siempre he tenido novias, pero ‘como es bailarín’ buscan la historia macabra, al culpable…. Yo estuve muy jodi.., el momento más gris de mi vida son esos meses”.

Unas declaraciones a corazón abierto que nunca antes había podido soltar con tanta libertad. Gracias a su paso por la casa, Toni ha tenido la oportunidad de acallar tantos rumores falsos y dar a conocer sus sentimientos, siempre manteniendo el respeto a la mamá de su hija.

