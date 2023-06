(VIDEO) Tommy Paul no da opción a Sebastián Báez

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES.- El estadounidense Tommy Paul plasmó su condición de segundo favorito y eliminó al argentino Sebastián Báez del torneo de Eastbourne, que se disputa sobre hierba, con un triunfo por 6-1 y 7-6 (7) que le situó en cuartos de final.

Paul, decimoséptimo jugador del mundo, campeón en Estocolmo en 2021 y finalista en Acapulco esta misma campaña, tardó una hora y 36 minutos en resolver el compromiso y avanzar en el torneo.

El estadounidense dejó muestras de su mejor adaptación al césped. Fue su séptimo encuentro en esta superficie, mientras que para Baez fue su segundo partido.

