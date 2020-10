Tommy Lee asegura que está sobrio; tomaba dos galones de vodka al día

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El músico y baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, aseguró que recientemente que se acerca a su hito de un año de sobriedad después de que diariamente se bebía dos galones de vodka.

“Bebía dos galones de los grandes, al día. Eso es jodidamente loco. Me acabo de dar cuenta, ‘Vaya, amigo, estás bebiendo lo suficiente como para probablemente morir'”, explicó el rockero que cumplió 58 años este pasado sábado. “Y ni siquiera me estaba desconcertado. Simplemente me volví inmune a eso”.

Lee busco ayuda profesional luego de que su esposa, Vine Brittany Furlan, le externó su preocupación. “Cariño, no creo haber visto nunca a nadie beber tanto. Como que me estás asustando ‘”, recordó Lee que su esposa le había expresado. “’¿Me voy a despertar, como si tú no respiras?’ Y yo estaba como, ‘Eso apesta. No está bien que te preocupes así ‘”.

Tommy Lee saltó a la fama cuando la agrupación de rock Mötley Crüe tuvo su repunte internacional a principios de la década de 1980 con el lanzamiento de “Shout at the Devil”. El álbum se ubicó en el top 20 del Billboard 200 y produjo el clásico de metal “Looks That Kill” y “Too Young to Fall in Love”.