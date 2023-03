Tomer Shaked: El empresario israelí que conquistó Miami

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tomer Shaked es un empresario israelí que ha logrado destacar en el competitivo mundo de los negocios en Miami, Estados Unidos. Pero su éxito no ha sido fruto de la casualidad, sino de años de esfuerzo y dedicación. En esta ocasión, Shaked cuenta su historia de superación desde sus humildes comienzos en la ciudad de Mishmar HaEmek hasta su vida actual en Miami.

Shaked nació y creció en Mishmar HaEmek, una pequeña ciudad en el norte de Israel. Desde muy joven, mostró un gran interés por los negocios y la economía, lo que lo llevó a estudiar Finanzas y Contabilidad en la Universidad de Tel Aviv.

Sin embargo, Shaked sabía que su verdadero potencial se encontraba en otro lugar. A los 22 años, decidió dejar todo atrás y emigrar a Manhattan, Nueva York, en busca de nuevas oportunidades. Al principio, no fue fácil adaptarse a la vida en una ciudad tan grande y desconocida, pero Shaked sabía que tenía que esforzarse al máximo para alcanzar sus objetivos.

«No conocía a nadie en Nueva York, no tenía conexiones, ni mucho dinero. Fue un momento difícil y desafiante, pero sabía que no podía quedarme en mi zona de confort si quería lograr algo en la vida», comenta Shaked.

Durante sus primeros años en Nueva York, Shaked trabajó ocho años como manager en un bar llamado Highline Ballroom y durante ese proceso se enfocó en ampliar sus habilidades y conocimientos en el mundo de los negocios. «Quería aprender de los mejores. Trabajé en bares de todo tipo. Y luego desde startups hasta grandes corporaciones, y fui adquiriendo experiencia y conocimientos a lo largo del camino», relata Shaked.

Luego de varios años de experiencia, decidió emprender su propio negocio y fundó un bar llamado Red Rabbit, en el año 2017 que revolucionó la manera de llevar a cabo el negocio nocturno en Manhattan. «Fue un gran riesgo, pero sabía que tenía una idea innovadora y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para llevarla a cabo», afirma Shaked.

Su bar tuvo un gran éxito, lo que le permitió expandirse a otras ciudades de Estados Unidos, incluyendo Miami, donde actualmente reside. En Miami, Shaked ha continuado creciendo como empresario y ha fundado varias empresas más en diferentes sectores, como la industria inmobiliaria y la tecnología.

«Siempre he sido muy ambicioso y he tenido grandes sueños. Pero también he aprendido que no hay atajos en los negocios. Hay que trabajar duro, tener paciencia y ser resiliente frente a los fracasos. Pero si uno se enfoca en sus metas y se esfuerza al máximo, siempre habrá oportunidades para triunfar», comenta Shaked.

En resumen, Tomer Shaked es un ejemplo de superación y dedicación. Desde sus humildes comienzos en Mishmar HaEmek hasta su vida actual en Miami, Shaked ha demostrado que con trabajo duro y perseverancia, cualquier objetivo es alcanzable. Su historia es una inspiración para aquellos que buscan alcanzar el éxito en el mundo de los negocios.

