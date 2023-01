Tomás Hernández sobre restricción a motoristas: “Esa medida me parece un tanto precipitada”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de “Poder Pa’l Pueblo”, Tomás Hernández Alberto, expresó que prohibir la circulación a motoristas con pasajeros después de las 11:00 de la noche, es una medida precipitada, que a su entender, no ha sido debidamente estudiada.

“Esa medida me parece un tanto precipitada, no me parece debidamente estudiada, pienso que puede tener la consecuencia de producir grandes dificultades”, manifestó.

Indicó que las medidas casi siempre son de carácter coyuntural y algunas razones las pueden hacer excepcionales; sin embargo, alegó que esta restricción que busca disminuir los actos delictivos protagonizados por personas que utilizan las motocicletas como medio de transporte en horario nocturno, es un tanto apresurada y “teme haya que echar para atrás”.

Hernández Alberto emitió estas declaraciones al ser entrevistado en el programa “La República”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Refiriéndose a los fideicomisos públicos, el dirigente de “Poder Pa’l Pueblo”, cree que el Gobierno no debe tener premura al aprobar esta figura, porque a su óptica, la intención es inmejorable, pero aún hay personas que lo ven como instrumento para la privatización.

“Usted puede tener la razón, pero si todavía usted no ha convencido a la mayoría de que usted tiene razón, tómese su tiempecito”, añadió.

Los funcionarios

“Una simple cortesía puede cambiar la percepción del conglomerado con relación a un funcionario”, aconsejó el dirigente político a los servidores públicos que no están respondiendo a la gente.

“Los funcionarios buenos algunas veces no son tan buenos gerentes, porque son más políticos que gerentes y los funcionarios privados son todo lo contrario, son buenos gerentes, pero son malos políticos. Entonces, un Gobierno debe procurar el equilibrio; es decir, que sus funcionarios funcionen”, apuntó.

