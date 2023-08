Tomás Hernández Alberto tilda de “dinastía” a la Fuerza del Pueblo; la compara con el régimen de Balaguer

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente del movimiento “Poder Pa’l Pueblo”, Tomás Hernández Alberto, aseguró que en la Fuerza del Pueblo (FP) se está repitiendo el viejo régimen de Joaquín Balaguer, con la única diferencia de que el extinto mandatario no tenía una “dinastía”.

Sostuvo que la Fuerza del Pueblo es un traje a la medida de Leonel Fernández y su descendencia, por lo que entiende que otros políticos no tienen la mínima oportunidad de crecer dentro de esta organización.

“Un traje hecho a la medida; por ejemplo, la Fuerza del Pueblo, ahí se sabe que se repite la historia del viejo Balaguer: mientras él respire que nadie aspire. Pero, porque Balaguer no tenía una dinastía, ahí lo que hay es una dinastía porque después de Leonel, ¿Quién es ese otro?, Omar”, expuso.

Hernández Alberto emitió sus valoraciones al ser entrevistado en el programa “La República», que transmite la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“Es decir, ahí hay dirigentes que tienen más categoría y más tiempo en la política, que hasta fueron desplazados de su posición de voceros, entonces, ahí no hay nada que buscar”, consideró.

Haciendo honor al propósito del Movimiento Poder Pa’l Pueblo, su líder garantizó que el presidente de la República, Luis Abinader, es la única opción dentro del Partido Revolucionario Moderno (PRM), de cara a la contienda electoral de 2024.

Aunque validó que las aspiraciones de Guido Gómez Mazara son buenas y legítimas, expuso que Luis Abinader es la opción segura.

