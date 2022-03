Tom Thibodeau seguirá al frente de los Knicks la próxima temporada de la NBA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Tras muchas especulaciones, fuentes del medio The Bleacher Report han confirmado que Tom Thibodeau seguirá al frente de los New York Knicks la próxima temporada 2022-23.

Según informaciones cercanas a la franquicia, Thibodeau estaba en la cuerda floja dado el irregular rendimiento de su equipo, así como su discutida gestión de la plantilla, y especialmente con sus jóvenes valores, tales como Obi Toppin, Immanuel Quickley, Quentin Grimes o en último caso Jericho Sims.

Después de finalizar el curso pasado en la cuarta posición de la Conferencia Este y conseguir el billete directo para los playoffs, recibió el reconocimiento de sus compañeros con su segundo galardón al ‘Mejor Entrenador del Año’. Sin embargo, tras encadenar dos meses horribles de resultados, los Knicks están prácticamente sin opciones, siendo décimo segundos a cinco victorias de los Atlanta Hawks (décimos en la tabla).

«Ese es el peligro que conlleva sobrepasar el rendimiento de un equipo. Estableces una expectativa muy alta», señaló un directivo anónimo.

«No es que los Knicks hayan heredado a ese entrenador, es que es el hombre elegido por Leon Rose», añadió.

Thibodeau llegó a los Knicks en 2020 avalado por la nueva directiva y firmó un contrato mediante cinco temporadas y a razón de 5 millones de dólares anuales.

Relacionado