Tom Thibodeau dirigirá a los Knicks de New York

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO.- Tom Thibodeau será el nuevo entrenador de New York Knicks, una noticia que ha revelado en primer término Adrian Wojnarowski de ESPN.

De acuerdo a la información que maneja el citado periodista, los agentes de Thibodeau estaban ultimando los detalles del contrato de su representado con la franquicia de la Gran Manzana. Y el acuerdo parece de los importantes, de los que otorgan plena confianza al recién llegado: nada menos que cinco años serán los que tendrá el técnico para implantar su método en el Madison Square Garden.

Leon Rose, el presidente de los Knicks, ha dirigido un proceso de muchas semanas hasta dar con su candidato ideal, quedando por el camino otros entrevistados como Jason Kidd, Jahmal Mosley, Will Hardy o Mike Woodson. Este último podría ser uno de los asistentes del nuevo cuerpo técnico ya que Thibodeau deberá elegir a sus principales ayudantes antes de ponerse con la tarea de remodelar la plantilla.

Los Knicks concluyeron la temporada 2019-20 —no han sido invitados a la burbuja de Orlando por no poder alcanzar los playoffs— con un balance de 21-45, perdiéndose las eliminatorias por el título por séptima campaña consecutiva. El último curso en el que los Knicks jugaron playoffs fue en 2012-13, cuando alcanzaron el segundo mejor balance del Este (54-18) y cayeron en semifinales de Conferencia Este con Mike Woodson en el banquillo y Carmelo Anthony en la pista como principal reclamo. Desde que en el año 1999 alcanzasen las Finales de la NBA convirtiéndose en el primer equipo octavo cabeza de serie que llegaba tan lejos en toda la historia de la Liga, New York tan solo suma seis presencias en playoffs, la cifra más baja de entre todos los equipos que forman la NBA. No es casualidad que los Knicks sean el equipo con más entrenadores diferentes en el cargo desde ese año 2000, catorce.

Steve Clifford, técnico de Orlando Magic, fue cuestionado este sábado por la noticia de que Thibs será el nuevo entrenador de los Knicks y su valoración fue muy positiva. “Es uno de los mejores entrenadores de la liga y entiende Nueva York. Estuvo en Nueva York muchos años. Nueva York es algo diferente. Él entiende la dinámica con los aficionados, con los medios de Nueva York y es un gran, gran entrenador. Lo hará fantástico”, dijo en declaraciones recogidas por Nick Friedell.

Thibodeau, de 62 años, ya pasó por la franquicia neoyorquina. Entre 1996 y 2004 fue uno de los técnicos asistentes de los Knicks, para luego saltar a Houston durante cuatro temporadas y tres más con los Celtics, todas como asistente. Precisamente en la franquicia de Boston fue donde más destacó, siendo el principal coordinador defensivo de un equipo que alcanzó el título basando gran parte de su éxito en la defensa.

Entre 2010 y 2015 ejerció como entrenador jefe por primera vez en su carrera siendo el encargado de guiar a los mejores Chicago Bulls tras la era de Michael Jordan. En la Ciudad del Viento Thibodeau construyó un equipo con identidad propia que fue capaz de sobreponerse a constantes contratiempos en la salud de sus principales jugadores. Thibodeau registró con los Bulls un balance de 255-139, alcanzando las 50 victorias en tres ocasiones y nunca bajando de las 45 en temporada regular.

La última experiencia de Thibodeau como entrenador no fue tan fructífera. En Minnesota apenas pudo ejercer dos temporadas y media de las cinco que tenía firmadas como entrenador y presidente. Tras un primer curso complicado (31-51), Thibodeau lideró a los Timberwolves a su primera clasificación a playoffs (47-35) tras 14 años, pero el curso siguiente no lo pudo terminar al ser despedido entre otras cosas por los choques constantes que mantuvo con algunos jugadores —siendo Jimmy Butler el principal de ellos—.

¿Cuál será el estilo que Thibodeau aplique en los Knicks? Está por ver, pero podemos dar por seguro que R.J. Barrett disfrutará de grandes cargas de minutos y que los Knicks se moverán entre el último tercio de equipos en cuanto a cantidad de triples intentados respecto al total del equipo.

Anuncios

Relacionado