Tom Holland anuncia su retiro temporal de la actuación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tom holland, anunció que se retira temporalmente de la actuación tras filmar la nueva serie de Apple TV+, “The Crowded Room”, donde participó como actor y productor.

El actor británico reveló que trabajar en este proyecto provocó un colapso en su vida personal. Por lo que Tom siente que necesita parar y tomarse un año sabático.

En una reciente entrevista declaró que “hacer esta serie fue sin duda un momento difícil. Estábamos explorando ciertas emociones como nunca habíamos hecho. Además, mi papel como productor también, lidiando con los problemas cotidianos en cualquier rodaje, agregó un nivel adicional de presión”.

Durante la entrevista para el medio internacional «Extra», Holland también confesó que hacer la serie fue un momento difícil para él porque estaba explorando emociones que nunca antes había experimentado.

A pesar de que este proyecto lo agotó mentalmente, el actor también logró sacar cosas buenas de su participación en la serie. “Realmente lo disfruté. Me encantó la curva de aprendizaje de convertirme en productor. No soy ajeno al trabajo duro. Siempre he vivido con esta idea de que el trabajo duro es bueno». Comentó el británico.

De hecho, esta producción lo ayudó a estar sobrio. Cabe recordar que Holland manifestó haber tenido problemas con el alcohol en el pasado.

De igual manera, el actor está satisfecho con su trabajo y concluyó diciendo que “Estoy emocionado de ver cómo resulta y siento que nuestro arduo trabajo no fue en vano».

La serie The Crowded Room está basada en hechos reales, pero también es una adaptación del libro “The Minds of Billy Milligan” de Daniel Keyes y se estrena este 9 de junio del 2023.

Por: Mariajose López

Relacionado