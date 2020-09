Tom Cruise viajará al espacio a filmar una película con ayuda de Elon Musk

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El actor estadounidense Tom Cruise se prepara para cumplir una nueva aventura como intérprete y asumir oficialmente su mayor hazaña hasta ahora en octubre de 2021, en esta ocasión, viajará al espacio de la mano de la NASA y Elon Musk para filmar una película.

El rumor recorrió algunos medios sociales pero la noticia se confirmó cuando la cuenta del Space Shuttle Almanac tuiteó que Cruise lideraría la primera película filmada en el espacio exterior en la Estación Espacial Internacional (ISS por sus siglas en inglés), y que al actor de 58 años se le unirá el director de “The Bourne Identity”, Doug Liman, el próximo año como parte de la cápsula Axiom SpaceX Crew Dragon, propiedad de Elon Musk.

“Así que se confirmó que @CommanderMLA estará volando en la misión turística @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon con el director @DougLiman y Tom Cruise. Aún queda un asiento por llenar. Se lanzarán en octubre de 2021”, dijo en su tuit, Space Shuttle Almanac, empresa que elabora un calendario de los lanzamientos y misiones espaciales de los próximos meses e incluso años

Aunque la película aún no tiene título o trama, este paso representará la acción más ambiciosa que haya realizado Cruise durante una carrera que ha pasado décadas de movimientos en pantallas verdes.

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, confirmó previamente la noticia de que la estrella estaba buscando ir al espacio para avanzar en su impresionante carrera como actor. “La NASA está emocionada de trabajar con @TomCruise en una película a bordo de @Space_Station”, decía el tweet en ese momento. “Necesitamos medios populares para inspirar a una nueva generación de ingenieros y científicos a hacer realidad los ambiciosos planes de @ NASA”.

So its confirmed that @CommanderMLA is flying the @Axiom_Space @SpaceX #CrewDragon tourist mission with Director @DougLiman & Tom Cruise. One seat still to be filled. They are to launch in October, 2021. pic.twitter.com/dn6SLvCOGz

— Space Shuttle Almanac (@ShuttleAlmanac) September 19, 2020