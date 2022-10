Tokischa pide disculpas tras participación en Tiny Desk; dice “Ya sabía que me había quedado mal”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras la participación de la exponente dominicana Tokischa en Tiny Desk, las múltiples reacciones se este performance no se hicieron esperar, pero sin sorprenderla dando a entender que habían varias cosas que no estuvieron bien.

Y es que Tokischa admitió a través de su cuenta de Twitter, minutos después de haberse publicado el video del concierto, que sabía que le había “quedado mal” desde el primer momento en que lo grababa, exponiéndose así a una serie de comentarios negativos que cuestionaron su talento y preparación.

“Ya sabía que me había quedado mal el Tiny desde que lo grabé, sin ensayar, sin calentar la voz, en ajetreo, enferma, en medio de tour”, escribió.

Explicó que había solicitado otra fecha para brindar un espectáculo de “calidad” al público, sin este ser posible.

“Lo músico si le metieron, yo les debo un buen live sesh, gracias, y sorry”, prometió Tokischa a sus seguidores.

Tokischa en Tiny Desk

Tokischa se convirtió el pasado miércoles en la primera cantante dominicana en participar en Tiny Desk, es una serie de conciertos organizados por el programa de radial All Songs Considered de NPR Music.

Participó con sus temas más controversiales, incluyendo “Perra” (que interpretó al estilo Bossa Nova), que en su momento desencadenó una serie de críticas a nivel internacional junto al colombiano J Balvin.

“Hola soy Tokischa y esta es la banda. Soy una artista dominicana y ya”, se presentó la llamada irreverente, para continuar con el sencillo “Hola” con Eladio Carrión.

Llamó poderosamente la atención, que los seis integrantes de la banda que acompañó a “La Toki”, vestían ropa que hacía alusión a la comunidad LGTB.

Tokischa además incluyó en su cancionero el tema “Somos iguales”, “Delincuente”, “Estilazo” y “Traficando”. Para su participación la criolla vistió y vestido casual, verde oliva con un enorme cinturón blanco, con un peinado de dos colitas delantera y el resto del pelo suelto.

Ya sabía q me había quedado mal el tiny desde q lo grabé, sin ensayar, sin calentar la voz, en ajetreo, enferma, en medio de tour, pedí otra fecha pero no se podía, se le dio rulay, lo músico si le metieron, yo les debo un buen live sesh 💖 gracias 💖 y sorry 💔

— Tokischa Peralta (@tokischa_) October 12, 2022