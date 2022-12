Tokischa: Los “doble moral”, mientras dicen que no me soportan, invierten su tiempo y energías en mí

Tokischa manifestó que uno de sus sueños es cantar opera y pintar retratos, además de que quiere colaborar con la rapera norteamericana Nicky Minaj.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La controversial artista Tokischa Altagracia Peralta, simplemente conocida como Tokischa ha tenido un activo año acumulando éxitos sorprendentes y posicionándose en un buen sitial dentro de la música urbana, convirtiéndose en una de las pocas mujeres del genero en colaborar con importantes artistas internacionales.

Aunque ha sido abucheada por muchos, por su forma comercial de hacer música, llevando lo que se vive a diario en la sociedad con un lenguaje meramente vulgar y explicito, siempre ha dejado claro que está enfocada en su trabajo y que resta importancia a lo que estos piensen ya que “invierten su tiempo y energías” en ella.

Desde ser reconocida en los Billboards como de una de las “22 artistas latinos a seguir en 2022”, tras grabar un dembow con el astro de la NBA, Dennis Rodman, ganar Disco de Oro y Doble Multi Platino por su tema Linda junto a Rosalía, grabar “Estilazo” junto a dj Marshmallow; “Hola” con Heladio Carrion; “Somos iguales” junto a Ozuna; “Hugh up” con Madonna, son parte de las cosas que ha logrado esta joven en tan poco tiempo en el mercado.

En la actualidad, Tokicscha se encuentra promocionando “Kilos de Amor”, un corrido tumbado donde se hace acompañar del rapero mexicano Natanael Cano, convirtiéndose en la primera dominicana en tener la oportunidad de incursionar en este género y logrando tener letras adaptables.

La interprete de “Linda”, conversó con El Nuevo Diario, dando a conocer su lado artístico más prominente y es que uno de los sueños más importantes es poder cantar opera, pintar y hacer fotografía, así también, dejó claro que se siente muy agradecida del apoyo que ha venido recibiendo desde hace tiempo, por parte de los dominicanos y que gracias a esto está en su “mejor momento”.

Es bueno reconocer que aunque su carrera ha estado forjada en una imagen de vulgaridad y lenguaje que ínsita a la violencia, Tokicsha tiene claro cuales son sus metas y el manejo al momento de expresarse es aplaudible. Además, adelantó que le encantaría grabar con la rapera norteamericana Nicky Minaj.

END: ¿Cómo se siente Tokischa al ver su evolución musical en este 2022?

TOKISCHA: Mmm… ¡pues muy bien! imagínate, es ver lo que uno ha construído. Por lo que uno se ha fajado tanto, verlo hecho una realidad ya, es…un sentimiento muy bonito.

END: Tras esta acogida que has tenido a nivel internacional, colaborando con importantes artistas como Madonna, J Balvin, Marshmellow, entre otros, ¿con quién más desearías realizar un featuring?

TOKISCHA: Mmm… ¡Qué pregunta! (Risas) Nicki Minaj.

END: Pese a qué eres reconocida a nivel internacional, ¿qué crees que le hace falta a RD para que pueda aceptarte?

TOKISCHA: Yo siento que RD me apoya demasiado, si no fuera así, no estuviera donde estoy ahora. La crítica mala o buena sirve de apoyo, es parte del sustento de una carrera.

Los “doble moral”, mientras dicen que no me soportan, invierten su tiempo y energías en mí. De hecho, ellos son los primeros que alimentan mi carrera.

Sobre el barrio, ni decir, son mi fuente de inspiración, el barrio es mi base. Es decir, el país completo es mi base todo el que me menciona, en favor o no, al final me la está dando, está reconociendo lo que hago.

También, la comunidad LGBTQIA+ me apoya muchísimo, y yo los represento, siento que mi música es también para la comunidad y por eso también me apoyan.

END: Tienes un gran equipo que día a día trabaja para seguirte ayudando a escalar, ¿cómo ha sido esa incursión con ellos y cómo es su jornada laboral?

TOKISCHA: Mi equipo somos las mismas personas que comenzamos y algunos que se han ido agregando con el tiempo, son creativos, que trabajan de verdad y me aportan.

Son personas que no tienen el artitaje en la cabeza, no nos vivimos la película, no somos gente que les gusta estar en el medio, somos artistas que les gusta trabajar de verdad.

END: ¿Cuál es el sueño más grande, artísticamente hablando, que espera lograr Tokischa?

TOKISCHA: Cantar Opera y Pintar profesionalmente un retrato, fotografía, un paisaje, tengo que practicar mucho con mi voz todavía.

END: A pesar de conocer tu punto de vista, ante tu estilo musical, se pudo ver a una Tokischa que tras presentarse Tiny Desk se disculpó, ¿por qué manifestar tu descontento mediante tus redes?

TOKISCHA: Porque no me gustó a mí, sabía que no estaba preparada, si se movía la fecha podría quedar en incógnita, no descansé, estaba de tour, literalmente llegué del aeropuerto para Tiny y cuando lo vi por primera vez no me gustó para nada.

Aunque di lo mejor de mí en esas circunstancias, sentí que me fallé, pues no tuve la preparación que quería.

Yo sé que mi potencial vocal da para mucho, nunca he tenido la necesidad de disculparme, porque no he sentido que me haya fallado a mí misma. Trato de que todo lo que haga me guste, el Tiny no.

END: “Kilos de amor”, ha causado furor ya que las letras explicitas casi no se notan, ¿seguirá Tokischa trabajando este estilo?

TOKISCHA: Pues depende, quizás si me inspiro con algún portador de ese tipo de música y creamos algo, siempre estoy abierta.

END: Proyectos que tienes en carpeta.

TOKISCHA: Por ahora, “Kilos de amor” y una canción nueva que salió con los Martínez Brothers que se llama “Kilos” también… y bueno, acabo de terminar la gira con mi última presentación aquí en México.

