Tokischa hace que “la reina del pop”, Madonna, incursione en el ritmo

El esperado material saldrá a la luz próximamente

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras las múltiples especulaciones y apariciones juntas, finalmente “la reina del pop” y “la reina del dembow” revelaron de qué se trata todo esto que ha causado furor en las redes desde su primer encuentro.

Es nada más y nada menos que la realización de un dembow con lo que podrían ser algunas fusiones de pop, que saldrá a la luz en los próximos días; y por supuesto, que el rito criollo, será que acompañará la nueva colaboración del ícono estadounidense del pop, Madonna y la irreverente pero talentosa, Tokischa.

Madonna se siente emocionada de colaborar con “La Toki”, así lo demostró en un vídeo colgado en su Instagram, cargado de gráficos y una pequeña muestra de la canción que desde ya es viral en la famosa red Tiktok.

La “Material Girl” apodo por el que también es conocida Madonna, ha demostrado con este acercamiento a Tokischa que está abierta a la diversidad y que le interesa conocer nuevas cosas y nuevos colores musicales, siempre que estos atrapen su atención.

Además, su sencillez se ha visto reflejada en los diversos encuentros que ha tenido junto a la intérprete de “Sistema de Patio”, “Delincuente”, Perra”, “Linda” y “No me falles”, siendo el más reciente este fin de semana en el NewYork Fashion Week, la semana más importante de la moda en New York en donde no solo se hizo acompañar de la Intérprete dominicana, sino que también estuvo junto a Doja Cat y Coi Leray.

De su lado, Tokischa se ha convertido en la propulsora número 1 del dembow en la República Dominicana, tras llevar el género a lugares inimaginables y conseguir que los artistas internacionales deseen incursionar en el contagioso ritmo, sumándose este logro a su lista discográfica junto a grandes artistas.

