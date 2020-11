¡Todos apoyar a la Procuraduría General de la República!

Lo no habitual en la República Dominicana sucedió, y es que el presidente Luis Abinader, hizo realidad su promesa de campaña política de designar en la Procuraduría General de la República una procuradora independiente. Es por eso que el primer mandatario al asumir sus funciones como presidente de la República designa como Procuradora de la República a la Magistrada Mirian German Brito, quien ha tenido una hoja intachable e integra dentro de la judicatura, alcanzando grandes posiciones en los años que se desempeño como jueza y principalmente como presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia. Esta designación de la magistrada fue una de las más acertadas, ya que los dominicanos estuvieron recomendándole que la magistrada era la persona idónea para ocupar esta posición en el Ministerio Público.

Al ser el Poder Ejecutivo quien nombra directamente al Procurador, en gestiones pasadas lo que se realizaba era nombrar en dicha posición a un cuadro meramente político, en donde esté respondía directamente al presidente. Esta era una de las razones fundamentales por las que no teníamos sometimientos de los incumbente que han distraídos fondos ilegalmente del erario público.

Ya pasado los cien (100) primeros días de la gestión de la Magistrada German los dominicanos empezaron a desesperarse y gritar a todas voces de que querían que inicien los sometimientos a la justicia de los funcionarios públicos de las pasadas gestiones que habían cometidos actos de corrupción. Es bueno destacar que la Magistrada German, conjuntamente con los demás Fiscales actuantes tienen basta experiencia y conocimiento de como elaborar e instrumentar los procesos, para cuando sean encausados los imputados sean debidamente condenados y le caigan todo el peso de la ley. Es por eso, que los magistrados Miriam German Brito, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho saben que deben de preparar unos procesos contundentes, con pruebas vinculantes y con las debidas motivaciones lo que se traduce en horas, días, semanas y meses, para que así de una ves y por todas darle, lo que la nación grita a voces ¡Justicia!.

Pero como todo tiene una fecha de expiración, la espera ya terminó y el domingo veintinueve (29) del mes de noviembre del año dos mil veinte (2020), en horas de la madrugada iniciaron los allanamientos y ejecuciones de ordenes de arresto de algunos incumbentes públicos y suplidores del estado que cometieron actos de corrupción, en contra del Estado Dominicano. En ese sentido, fueron capturados por la Procuraduría General de la República los señores: Fernando Rosa, ex director del Fonper, doctor Freddy Hidalgo ex Ministro de Salud Pública, Francisco Pagán, ex director de Oisoe, y los hermanos del ex presidente Danilo Medina Sanchez, señores Alexis Medina y Carmen Magalys Medina, entre otros……. quienes son acusados por el Ministerio Público de cometer una serie de irregularidades en detrimento del presupuesto dominicano.

Hay que acentuar que el Procurador Fiscal quien dirige la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho estableció que dichos allanamientos y ordenes de arresto fueron ejecutada en virtud de que los encartados estuvieron destruyendo evidencias e intimidando a testigos. En ese sentido, el accionar del Ministerio Público en cuanto al sometimiento de los mismos fueron realizados correctamente y como lo establece las normas que rigen la materia, procedimientos estos que no fueron realizados por los funcionarios del Ministerio Público de la pasada gestión.

En estos momentos los apresados están guardando prisión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva esperando que sean presentados por ante un juez para el conocimiento de la medida de coerción. Así mismo el Ministerio Público también está preparándose para el conocimiento de la referida audiencia, en donde entendemos que solicitaran en contra de los imputados la medida de coerción de prisión preventiva, ya que al estar ocultando y distrayendo evidencias del procedimiento, esta medida es la única que permitiría que no continúen con este accionar.

En estos momentos toda la isla está pendiente a lo que sucederá en los próximos días con los imputados y los demás funcionarios y suplidores que desfalcaron al país que deben también ser apresados, es por eso que debemos respaldar y resguardar las acciones que ha estado llevando a cabo el Ministerio Público y las demás que están por venir. Por algo se inicia, y ya el PEPCA inicio, es por eso que felicitamos estas acciones y esperamos que en la República Dominicana ya inicie una nueva era en donde el régimen de consecuencia inicie aplicarse y caiga todo el peso de la ley a los corruptos.

Lcdo. Paul J. Maldonado B.