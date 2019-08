¿Todos ahora contra Gonzalo? parece que se les ¨abrió el pecho¨

Pareciera que lo que se avecina en el Partido de la Liberación Dominicana, es un terremoto de grandes proporciones, en vista de las reacciones que en diversos grupos enquistados en las arcaicas estructuras de esa organización política, ha causado la precandidatura, todavía en embrión, del ex ministro de obras publicas y miembro del comité político de ese partido Gonzalo Castillo.

Decimos esto porque las caras de algunos miembros de la cúpula de ese partido que aspiran a la presidencia de la República, y otros que se conoce son sus voceros autorizados y comprometidos en algunos medios de comunicación, han reaccionado de manera agresiva e irreflexiva, hasta usando expresiones de las que sin dudas tendrán que arrepentirse, y es solo el inicio de una precampaña que asumíamos respetuosa.

Pero ademas, la reacción en cadena de los voceros tuiteros del leonelismo en las redes sociales, ha sido como lo que hacen los artilleros cuando les ordenan cambiar de blanco, movieron su carga de odio, resentimiento, mentiras e insultos en contra del ultimo de los precandidatos presentados por el dandismo, son siete ademas, como si este se hubiera convertido de repente en un verdadero peligro para una candidatura que ya bailaron, bebieron y celebraron.

Dicen en el argot beisbolero cuando un bateador intenta darle a la bola con mas fuerza que lo que son sus verdaderas posibilidades, que a ese jugador ¨se le abrió el pecho¨, como queriendo decir que por mas que intente llevar la pelota lejos con su bate, su físico le impide cumplir su objetivo, y es de lo que no se dan cuenta algunos de estos precandidatos, que hace tiempo se ¨les abrió el pecho¨.

Y es que lamentablemente en la República Dominicana todo el mundo cree que puede llegar a la presidencia del país, sin darse cuenta de que la estratificación de la población ha cambiado de forma radical en los últimos años, que hay toda una generación que no tiene vinculación alguna con los que dieron origen al vetusto y maltratado sistema de partidos, pero mas aún, que son cientos de miles los que están ¨jartos¨ con ¨J¨ de los mismos nombres y mismas caras que durante tantos años han venido gravitando en la vida política nacional.

Para convencer solo hay que sacar cuentas; la ultima vez que ganó Joaquín Balaguer unas eleciones fue en 1994, hace 25 años ya, y murió hará 17 años.

A Juan Bosch el Alzheimer lo retiró antes, su ultima participación electoral como candidato fue en 1994, pero la realidad es que en 1990, hace 28 años ya eran notables sus problemas de memoria.

Jose Francisco Perla Gómez murió en 1998, hace 21 años ya, y todavía se disputan los restos de su legado político en varias tendencias, una hereditaria al mas fiel estilo monárquico, y otros con una división que aun persiste.

Todo esto quiere decir que los políticos actuales que crecieron y se multiplicaron alrededor de estos liderazgos, ya pertenecen a la generación de viejos que no pueden entender, y mucho menos conectan con las nuevas generaciones de dominicanos, para los cuales todos estos nombres no son mas que parte de una historia reciente, pero historia al fin, que es lo mismo que decir pasado y lamentablemente hay algunos que no se dan cuenta de lo que esta ocurriendo a su alrededor.

Esta ha sido una campaña interminable en la que se involucraron todos los partidos dominicanos sin excepción, nuestro país es tan especial que a pesar de Danilo haber obtenido la mayor cantidad de votos porcentuales y contados que candidato alguno haya logrado en el país en la historia de la democracia, hoy es el día en que la mezquindad política impidió que recibiera una felicitación de parte de los derrotados, que es lo que usualmente sucede en cualquier país civilizado.

Y el peor ejemplo lo ha dado el partido de gobierno, donde la irracionalidad y la sinrazón se impuso desde arriba y eso no tenemos la menor de las dudas tendrá sus consecuencias en las primarias abiertas del 6 de octubre, es una realidad que en un momento el Presidente Medina tuvo que hablar con algunos de los que se sabía aspiraban a sustituirlo dentro del PLD y pedirles que se lanzaran a buscar votos, porque desde donde lo que se suponía era la base de sustentación política del gobierno se decidió comenzar una campaña extemporánea y desesperada.

Nunca se había visto en la historia política contemporánea de la República, que un partido en el poder, con un presidente a la cabeza, se haya dedicado en cuerpo y alma a hacerle la vida imposible a sus compañeros de partido sin permitirle tranquilamente gobernar hasta que llegara el momento de las aspiraciones y sustitución, siempre después de una ponderación inteligente de la coyuntura política y la realidad nacional, después de todo se supone que la política se hace por ¨una causa¨ y no por obtener ventajas personales.

Y como se tuvieron todos que lanzar a hacer campaña porque el partido de gobierno estaba también en campaña, ahora prácticamente todos los precandidatos, incluyéndolos a todos, llegan desgastados y sin nada que ofrecer a un escenario donde el PLD esta abocado a unas elecciones primarias con padrón abierto y organización y conteo de parte de la Junta Central Electoral, provocando esta realidad que haya un resultado incierto donde los que llegaron de ultimo es probable que den una tremenda sorpresa porque están menos desgastados.

Existe ademas un grave problema de percepción y método que juega en contra de Dominguez Brito, Reinaldo, Andres Navarro, Temo, Radhames Segura y Amarante, lo primero es que tienen mas de año y medio haciendo campaña electoral hacia dentro del PLD por lo que mantenían hasta la ultima medición niveles muy bajos de intención de voto, revertir eso en solo un mes de campaña abierta será extremadamente difícil, por no decir casi imposible.

Y aquí entramos en el método, según lo que varios han admitido llegaron al acuerdo de salir a trabajar y aceptar el resultado de tres encuestas a realizarse en una fecha que no conocemos, y apoyar todos a quien este encabezando estas mediciones, lo que simplemente quiere decir que todo lo que hicieron a lo interno de su partido no sirve para nada, pues quienes serán encuestados pertenecen al 100% de la población, y la popularidad esta íntimamente relacionada con la tasa de rechazo con que cargue cada uno, por lo que podríamos descartar a la mayoría de estos nombres a priori.

Y aquí entra el tema Gonzalo Castillo, pues los ataques a su precandidatura provienen desde el litoral peledeísta, a algunos lo podríamos considerar como el llamado ¨fuego amigo¨ de alguna batallas, porque escuchar a un amigo comentarista de un programa de radio hablar de ¨programa de asfaltado¨ en relación al apoyo que le dieron a este la mayoría de los alcaldes del PLD, es como querer olvidarse de quien reparte los favores en el senado de la República en relación al apoyo que dan los senadores al actual presidente de ese órgano legislativo.

Pareciera que ya algunos manejan encuestas donde el hoy ex ministro de obras publicas, por lo que no tiene nada que ver con asfalto ni nada que se lee parezca, representa una amenaza cierta para quienes se creían ya ungidos con la precandidatura del sector danilista, y esto ha provocado la ira radial de amigos entrañables quienes deberían ser mas comedidos y permitir que la rueda de la política gire a favor de quien el destino podría tenerle reservado un papel sustitutivo en el difícil camino que tiene el PLD por delante.

Mientras que por el lado del leonelismo, no hay dudas leyendo la reacción de los hacedores de mentiras, falsedades, infundios y fábulas, de que han escogido a Gonzalo como su blanco preferido, porque suponemos proyectan que este podría ser un candidato de cuidado frente a unas primarias abiertas donde el factor ¨Danilo¨ podría ser decisivo para empujar lo que fue su consigna principal en su ultimo discurso, promover la ¨sangre nueva¨ dentro de su partido, que es lo mismo que decir una figura nueva.

A unos es probable que se les haya ¨abierto el pecho¨ al intentar ser candidatos a la presidencia, es mas, ni sabemos que hacen algunos nombres de esos poniéndose de mojiganga porque no pertenecen a esa liga, mientras por el lado de la oposición al ¨danilismo¨ pareciera que querían como Martin Garata comer mangos bajitos, olvidándose que la política es como el fútbol, ¨siempre da una segunda oportunidad¨.

Por Humberto Salazar

