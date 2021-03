Todo un Gentío apoya las tres causales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El movimiento Gentío apoyó este Miércoles Santo la aprobación de las tres causales en el Código Penal, en una rueda de prensa que celebró en el campamento que está instalado en los alrededores del Palacio Nacional.

A través de su vocera, Patricia Estrella, estableció que apoya la despenalización del aborto en tres circunstancias específicas: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la criatura tenga malformaciones incompatibles con la vida, y cuando sea consecuencia de una violación o incesto.

Estrella expresó que este es el momento para incluir las tres causales en el Código Penal, advirtiendo que “dejar fuera las tres causales es condenar a muerte a las mujeres y niñas pobres de nuestro país”.

Manifestó que desde Gentío se unen a las voces que procuran que mujeres y niñas vivan en salud y dignidad.

“Las tres causales son un mínimo para las mujeres. Estas se encuentran ligadas a la garantía de otros derechos como: la vida, integridad, autonomía, privacidad e intimidad. ¡Negarlas es negar derechos fundamentales”, expresó.

Señaló que no es cierto que las tres causales entren en contradicción con la Constitución dominicana, y dijo que “tampoco obligan a ninguna mujer a interrumpir el embarazo, permitiendo a una mujer o niña decidir si interrumpe su embarazo en los tres casos específicos”.

Indicó que no hay excusas para que el Congreso Nacional no legisle para preservar la vida de las mujeres y niñas. Además estableció que desde Gentío entienden que el presidente Luis Abinader debe ejercer su liderazgo en defensa de la inclusión de las tres causales en el Código Penal, tal como lo ha hecho recientemente con otras leyes y proyectos.

“Tiene una responsabilidad política y social, por lo que no puede desligarse diciendo que su opinión sobre las tres causales es personal”, apuntó.

“Desde el movimiento Gentío para el cambio político y social, les recordamos a las autoridades que la República Dominicana tiene una de las tasas más altas de mortalidad materna en América Latina y el Caribe. En el 2020, la mortalidad materna en el país aumentó un 20.2%, dejando en total 208 mujeres fallecidas por causas asociadas con el embarazo. Y, de acuerdo con informes oficiales, el 9% de la mortalidad materna corresponde a embarazos terminados en aborto”, acotó.

Concluyó que “prohibir el aborto es un trato cruel e inhumano, viola los derechos humanos y no es una medida efectiva para reducir el número de abortos que se practican. Por el contrario, obliga a las mujeres a que se practiquen abortos clandestinos que ponen en riesgo su salud y su vida. Además, tal prohibición afecta de manera diferenciada a las mujeres en situación de pobreza, las mujeres migrantes y todas aquellas que no pueden acceder a información y servicios de calidad. No se puede hablar de democracia cuando se condena a morir a mujeres y niñas. ¡Ni presas, ni muertas! ¡Vivas en salud y dignidad!, Así se expresó la vocera de mujeres del movimiento Gentío”.-