Todo sistema se basa en controles y procedimientos

*Porque la universidad es otra cosa

La sociedad mundial ha priorizado su accionar, en un factor que muchos han denominado, “el eje que mueve el mundo”.

El factor de referencia, es el señor dinero, que es el otro Dios, al que se refiere la biblia. Ese factor, ha permeado carcomiendo, todo contexto de interrelación humana.

El señor dinero, no tiene exclusividad de espacio, no mide consecuencias, no le importa quien caiga ni quien se levante, tampoco le importa lo que suceda en la posteridad. Como dijéramos antes, lo ha permeado todo y, evidentemente, que la educación no ha sido excluida de ese dirigido accionar de opulencia.

Ciertamente, que la educación a distancia, queramos o no, llegó para quedarse, por representar tiempo y espacio, interconexión social y familiar, compra y venta de tecnologías, tránsito terrestre, marítimo y aéreo, y desplazamiento diurno y hasta nocturno y todo eso, que se traduce en uso del señor dinero, es un excelente aliado de la llamada educación a distancia en sus diferentes modalidades.

La gran preocupación del supra sistema de la educación y muy especialmente, del sub sistema de la educación superior, debe ser de establecer procedimientos y controles, que garanticen un manejo ético y moral que impida, en la medida de lo posible, toda posibilidad de que las mentes malsanas, que siempre buscan, mediante la filosofía del menor esfuerzo, lograr objetivos particulares, sin importar consecuencias, puedan lograrlos.

La academia del Estado Dominicano, no podrá excluirse de la tendencia docente de actualidad, pero si debe, ser pionera ética y artífice de los controles académicos necesarios, no solo para la educación virtual, sino también, en la educación presencial que es, quiérase o no, una obligatoriedad institucional.

Evidentemente, que la academia somos todos y todas; profesoras y profesores, estudiantes de ambos sexos y servidores y servidoras de las áreas administrativas y, todos y todas, debemos asumir la responsabilidad, de que seamos el referente de dignidad académica de todo el sistema de la educación superior de la República Dominicana.

“La información es una fuente de aprendizaje. Pero a menos que esté organizada, procesada y disponible para la gente correcta, en un formato para tomar decisiones, es una carga, no un beneficio”.

* C. William Pollard

POR DR. PABLO VALDEZ