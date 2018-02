Todo o nada

Comparte esta noticia

Hay versiones diferentes sobre las negociaciones del Gobierno de Venezuela y la oposición de ese país. Mientras los chavistas dicen que hay un preacuerdo los contrarios lo niegan. Y quizás no hay que darle demasiado vueltas al asunto, si asumimos el criterio anunciado por el presidente dominicano Danilo Medina Sánchez, quien funge como mediador y facilitador del escenario para el diálogo.

El mandatario dijo en su momento que se estaba negociando bajo el criterio de que nada estaba acordado mientras todo no tuviera acordado. Si es así, hasta que no firmen el acuerdo final no existe un acuerdo. Es más correcto decir que hay puntos consensuados.

Este lunes se sabrá sobre las consultas en Caracas de ambas partes.

