Todo lo que debes saber del prospecto dominicano Wander Franco

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Firmado por los Rays de Tampa Bay como agente libre internacional en el 2017, el dominicano Wander Franco ha ascendido rápidamente entre los rangos de los prospectos desde entonces y ahora es calificado por MLB Pipeline como el prospecto No. 1 en todo el béisbol.

A continuación, todo lo que debes saber sobre el torpedero.

Una de sus tarjetitas se vendió por casi US$200,000

Mucho antes de que Franco vea acción en las Grandes Ligas, su tarjeta ya se está vendiendo por miles y miles de dólares. Una postalita Bowman Chrome autografiada del quisqueyano fue subastada por US$198,030 — una cifra récord por una tarjetita de Franco, según Goldin Auctions.

Cuando Wander todavía estaba en Clase-A, una versión Superfractor de la misma tarjeta se vendió entre US$60,000 y US$100,000. Eso es bastante dinero por cualquier postalita, pero es posible que Franco tenga esa clase de talento.

Su desempeño sobre el terreno ya es legendario

Franco hace cosas con el bate que lo elevan a un nivel mítico entre los que lo han visto. Como el jonrón que pegó en los Entrenamientos de Primavera que probablemente no ha aterrizado. Ese bambinazo causó que después Shane McClanahan dijera lo siguiente: “Dios mío, esa bola pasó por encima de un edificio. Eso nunca se ve. Pienso que eso demuestra verdaderamente la clase especial de jugador que es Wander Franco. Tiene 19 o 20 años y ya está manando bolas por encima de edificios”.

También está el partido en el que uno de sus compañeros ya se había ponchado siete veces en cuatro entradas…y Wander ya había pegado dos cuadrangulares y conectado un triple para empujar las primeras seis carreras del equipo en un encuentro en el que también bateó para el ciclo.

Y la vez que los Rays llevaron al Tropicana Field a todos sus prospectos de la liga instructiva, incluyendo un Franco con 17 años, para una competencia de jonrones. En el festival de bambinazos Franco estaba abajo por 10 en la ronda final…solamente para sacudir 15 y conquistar el torneo.

Le dicen El Patrón

Desde sus días en Clase-A Avanzada, Franco ya se había ganado el apodo de El Patrón.

Así lo bautizaron sus compañeros en dicho nivel y así se quedó durante cada nivel de Ligas Menores. Ahora, en el perfil de Instagram del toletero, lo primero que dice es “El Patrón #5”.

Podría ser el siguiente mejor bateador oriundo de Baní

Algunos de los mejores jugadores han salido de Baní, la ciudad natal de Franco, incluyendo otro estelar campocorto y ganador del premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Miguel Tejada. Pero Franco podría seguir directamente más los pasos de otro bateador ambidiestro de Baní y actual estrella de las Mayores: José Ramírez de los Indios. Franco y Ramírez crecieron juntos en la misma vecindad. Franco conoció a Ramírez cuando tenía siete años y Ramírez tenía 15.

“Ese es mi amigo desde los tiempos allá y sigo sus partidos bastante para comprender lo que trata de hacer como bateador”, le dijo Franco a la revista Baseball America en el 2018. “Cuando era niño, éramos vecinos, entonces vi su progreso y hacer las cosas bien. Por eso es mi ídolo”.

Por su parte, Ramírez le dijo a Jesse Sánchez de MLB.com: “Wander pasa por mi casa, practicamos, entrenamos y lo ayudo bastante. Es muy bueno. Mucho mejor que yo. Tiene más fuerza, más de todo. Sabe cómo se juega de verdad”.

Ha sido el No. 1 en cada etapa

Franco recibió el mayor bono por firmar entre los agentes libres internacionales en el grupo del 2017, US$3,825,000 por parte de los Rays, cuando tenía 16 años. Fue elegido el Jugador Más Valioso en la campaña del 2018 en Clase-A Avanzada — su debut como profesional — a los 17 años. Participó en el Juego de las Futuras Estrellas en el 2019, cuando fue primer bate y el torpedero titular del Equipo del Mundo, a los 18 años. En el 2020, a los 19 años, ya era el mejor prospecto en todo el béisbol. ¿Ahora qué sigue?

El béisbol — y los Wanders — corren en la familia

El padre de Franco, también llamado Wander, lanzó en las Ligas Menores por la organización de los Medias Blancas en los años 70. El Wander menor y sus dos hermanos — también llamados Wander — aprendieron de su padre el amor por el béisbol. Los hermanos mayores de Wander, Wander Javier y Wander Alexander (el toletero de los Rays se llama Wander Samuel) también jugaron en liga menor. Todos los Wander han dejado su huella en la pelota.

Como si fuera poco, Franco tiene dos tíos que tuvieron largas carreras en la Gran Carpa: El infielder de los Angelinos, Erick Aybar y el ex cañonero de Tampa Bay, Willy Aybar.

Su camino a las Mayores comenzó a los 10 años

Algunos por un buen tiempo sabían que Franco sería algo especial. Tenía solamente 10 años cuando llamó la atención del fallecido evaluador de MLB, Rudy Santín, quien estuvo a cargo de la academia para desarrollar jóvenes y ayudarles a asegurar contratos con equipos de Grandes Ligas.

Franco en ese entonces era muy joven para integrarse a la academia de Santín, pero el escucha le dejó un guante y spikes, y cuando Franco cumplió 13 años, resultó siendo el Jugador Más Valioso de la Academia de Santín en Santo Domingo. Santín hasta organizó una rueda de prensa en un restaurante local para anunciar que Wander era una estrella en ascenso.

“Invité a todos los medios, les dije que este muchacho era un talento legítimo y que estaban viendo a la próxima super estrella”, recordó Santín con Jesse Sánchez de MLB.com. “La gente me decía que estaba loco. Todos se reían del hombre que decía que el muchacho iba a ser especial. Las emisoras me criticaron bastante. Todos me criticaron, pero yo tuve la razón”.

Fue ahí que las organizaciones de Grandes Ligas vieron por primera vez a Franco, como los Yankees, Medias Rojas, Azulejos…y Rays.

