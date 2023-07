Todo lo hay que saber sobre el Premio Pedro Henríquez Ureña 2023 a Sergio Ramírez y Gioconda Belli

¿Cuál es la calidad de la obra literaria reconocida? ¿Merecen un premio como este? ¿Es este solo un galardón literario o tiene otra significación? ¿Se les entregará la Feria del Libro 2023? ¿Alguien sabe qué y cómo escriben?

Los escritores nicaragüenses Gioconda Belli Pereira y Sergio Ramírez Mercado recibieron el jueves la noticia de que eran los ganadores del Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña, otorgado por el Gobierno dominicano por medio de su Ministerio de Cultura, que lo anunció por su ministra Milagros Germán y el viceministro de Identidad, Pastor de Moya, junto al jurado seleccionador.

Ambos, en declaraciones separadas, han manifestado su alegría y complacencia por haber obtenido este galardón, que se ha relanzado luego de haberse suspendido, – nunca se supieron las razones- hace cuatro años. Pero la información implica un valor que solo es válido cuando se revelan las características tanto de sus obras, como de sus vidas, signadas por el compromiso con su sociedad.

El premio PHU reconoce el valor literario de su obra, pero no por la coyuntura en que se ofrece, no deja de ser un espaldarazo social y político, – sin expresarlo- en vista de la situación en que los ha colocado la dictadura de Daniel Ortega, que los ha despojado de su nacionalidad y los mantiene exiliados, so pena de prisión si regresan a su país.

Ambos están despojados de la nacionalidad el pasado mes de febrero cuando el presidente del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, Ernesto Rodríguez Mejía, leyó la sentencia que lo dictaminaba. en una presentación ante los medios de comunicación, acusados de traición a la patria. En los medios de la literatura latinoamericana, se criticó la medida.

Con el veredicto se da cumplimiento al decreto # 770/2022, firmado por el presidente Luis Abinader . El premio comporta una dote de 25.000 dólares y un diploma que los certifica.

La ceremonia de este premio ha de ser en el Palacio Nacional, lo que requiere coordinar la agenda de los ganadores con la del presidente Luis Abinader. Por razones de tiempo, es obvio que no será entregado en la Feria del Libro Santo Domingo 2023, fijada para iniciar del 23 de agosto hasta el 3 de septiembre. La Feria, ha indicado Pastor de Moya, tiene ya su programa listo y cerrado, contenido que será divulgado en detalle próximamente.

En principio, el decreto anterior que instituyó el Premio PHU, lo vinculaba al montaje de la Feria del Libro y así fue hasta 2019, cuando se entregó, en medio de muchos escarceos y protestas, a Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura.

La información del premio se ha dado a conocer y los ganadores fueron informados, pero ¿Quiénes son, ¿qué escriben y cuáles son los detalles de sus vidas? De no explicarlo, es mucha la gente que no se va a dar cuenta del valor de estos dos escritores, que ejemplifican con su talento y compromiso de su la creación literaria amplia.

Sergio Ramírez Mercado (Masatepe, 5 de agosto de 1942-). Novelista, cuentista, ensayista, periodista, político y abogado de origen nicaragüense también con nacionalidad española desde 2018. Fue vicepresidente de su país desde 1985 hasta 1990. En 1960 publica Cuentos, su primer libro, recopilación de relatos, para, posteriormente, publicar en 1970, Tiempo de fulgor, su primera novela. A partir de entonces, ha seguido cultivando ambos géneros junto con el ensayo y el periodismo.

Ramírez, en 1990, fundó la revista cultural La Quincena, publicación que saldría en Managua a lo largo de diez años. Es columnista de El país, de Madrid; La jornada; de México, El Nacional, de Venezuela; El tiempo, de Colombia. Dirige además la revista electrónica cultural centroamericana Carátula.

En Nicaragua, en 1977, encabezó el grupo opositor de «Los Doce» integrado por intelectuales, empresarios, sacerdotes y dirigentes civiles, en apoyo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en lucha contra el régimen del presidente nicaragüense Somoza.

Después de formar parte del gobierno de Daniel Ortega, se retiró de la política en 1996 para dedicarse a la literatura, aunque sus vivencias políticas quedan reflejadas en sus memorias Adiós muchachos, publicada en 1999. Fundó la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) en 1978 y la Editorial Nueva Nicaragua (ENN) en 1981.

Se consagración a nivel internacional llega en 1998 cuando es galardonado con el Premio Alfaguara por su novela Margarita, está linda la mar. Su obra ha sido traducida a más de 20 idiomas. Y en 2012 funda el encuentro literario Centroamérica cuenta, que se celebra en Nicaragua y diversas naciones de la región. La entrega de 2023 de Centroamérica cuenta se desarrolló en Santo Domingo, del 16 al 21 de mayo.

Ganó en 2014 el Premio Carlos Fuentes a la creación literaria en la lengua española. Es el primer centroamericano en ganar el Premio Cervantes en 2017.

El más reciente galardón en serle otorgado fue es e Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña 2023, por parte del Gobierno Dominicano, por vía del Ministerio de Cultura, quien lo dio a conocer este jueves 29, en acto realizado en la Biblioteca Nacional homónima del humanista y literato dominicano.

¿Cómo escribe?

Su cuento El estudiante, (del cual presentamos un fragmento) da una idea de la fuerza narrativa de Sergio Ramírez, su capacidad de presentar personajes cotidianos en perspectivas de trascendencia para el lector y de proyectar circunstancias a partir de la fuerza del detalle descriptivo. Es incisivo y preciso. Un fluido texto lúdico que se luce en la estética de su descripción:

EN MEDIO SOL, el bus se estiraba sin prisa como un garrobo por la aburrida carretera; el aparato tenía dos horas de sudar sobre el asfalto y por fin el muchacho vio alzarse después de una vuelta una gran antena de radio, y más allá el cementerio, con cruces, como todos los cementerios; el trasto se fue parando poco a poco, el colector del bus se apeó, le dio un peso al guardia y el bus siguió adelante. La ciudad sudaba por todos sus campanarios y el muchacho comenzó a distribuir su mirada: la calle se fue haciendo más profunda hacia adelante y otro muchacho que iba sentado a su lado lo codeó y le dijo: —esa es la 21—, y dos guardias nacionales metieron a empujones a un hombre a una casa enorme, que parece que en un tiempo fue iglesia.

Relatos: Cuentos (1963), Editorial Nicaragüense, Managua, La herencia del bohemio, El pibe Cabriola, La partida de caza, Aparición en la fábrica de ladrillos, Perdón y olvido, Gran Hotel, Un bosque oscuro, Ya todo está en calma, La viuda Carlota, Vallejo y Catalina y Catalina; El reino animal (2006), Alfaguara; Ómnibus, antología personal (2008), Editorial Universidad de Puerto Rico, San Juan; Juego perfecto (2008), Editorial Piedra Santa / Amanuense Editorial, Guatemala; La jirafa embarazada (2013), cuento infantil, Fundación Libros para Niños Y «A la mesa con Rubén Darío» (2016), Trilce México.

Novela: Tiempo de fulgor (1975), Editorial Universitaria de Guatemala; ¿Te dio miedo la sangre? (1977), Monte Ávila Editores (reeditado en 1998 por la Editorial Anama, Managua); La fugitiva (2011), Alfaguara; Sara (2015), Alfaguara; Ya nadie llora por mí (2017), novela negra, Alfaguara; Tongolele no sabía bailar (2021)

Ensayos y testimonios: Mis días con el rector, Ediciones Ventana, León, Nicaragua, 1965; Hombre del Caribe, Editorial EDUCA, Costa Rica, 1977 (biografía de Abelardo Cuadra); El muchacho de Niquinohomo, ensayo biográfico sobre Augusto César Sandino, Unidad Editorial «Juan de Dios Muñoz», Departamento de Propaganda y Educación Política del FSLN, 1981 (reeditado en 1988 por la editorial Vanguardia, Managua); Pensamiento vivo de Sandino, 2 tomos, Editorial Nueva Nicaragua, Managua, 1981 y Balcanes y volcanes, Editorial Nueva América, Buenos Aires, 1983.

Esta es Gioconda Belli

Gioconda Belli Pereira, nacida en Managua el 9 de diciembre de 1948 es una poeta y novelista nicaragüense, quien fue despojada de esta nacionalidad en el año 2023. Hoy día es nacionalizada de Chile, hija del empresario Humberto Belli, por el cual tiene la nacionalidad italiana por ancestro, y su madre, Gloria Pereira, directora teatral y dramaturga, fundadora del Teatro Experimental de Managua. En 1972, con su primer libro Sobre la grama, abordó sin tapujos el cuerpo y la sexualidad femenina.

En el año 1970 comienza a publicar sus poesías en revistas como El Gallo Ilustrado, Prensa Literaria, Autora de La Mujer Habitada (1988), El infinito en la palma de la mano (2008), El país de las mujeres (2010) y Las fiebres de la memoria (2018). Ha escrito poesías, novelas, cuentos para niños; por lo que sus obras literarias se han traducido en varios idiomas.

Su activismo le llevó a militar en el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), de 1970 a 1993, uniéndose a la lucha contra la dictadura de la dinastía de los Somoza y participo en la gestión gubernamental sandinista.

En febrero de 2023 el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua, en violación flagrante a la Constitución vigente, le quitó la nacionalidad nicaragüense, motivo por el cual, ella aceptó el ofrecimiento del presidente Gabriel Boric de convertirse en ciudadana chilena.

Su postura crítica frente a la dictadura de Daniel Ortega, le agenció una represión que la llevó al exilio, desde el cual mantuvo su postura de rechazo al totalitarismo de los Ortega, lejana reminiscencia de lo que fue el Frente Sandinista de Liberación Nacional.

¿Cómo escribe?

(Poesía, fragmento)

Mujeres de los siglos me habitan

Isadora bailando con la túnica

Virginia Woolf, su cuarto propio

Safo lanzándose desde la roca

Medea Fedra Jane Eyre

y mis amigas

espantando lo viejo del tiempo

escribiéndose a sí mismas

sacudiendo las sombras para alumbrar perfiles

y dejarse ver por fin

desnudadas de toda convención.

Mujeres danzan a la luz de mi lámpara

se suben a las mesas dicen discursos incendiarios

me sitian con los sufrimientos

las marcas del cuerpo, el alumbramiento de los hijos

el silencio de las olorosas cocinas, los efímeros tensos dormitorios

mujeres enormes monumentos me circundan

dicen sus poemas cantan bailan recuperan la voz

dice: No pude estudiar latín no pude escribir como Shakespeare

Mujeres de los siglos adustas envejecidas tiernas

con los ojos brillantes descienden a mi entorno

ellas perecederas inmortalesparecieran gozar detrás de las pestañas

viendo mi cuarto propio” (…)

Libros publicados

Poesía: Sobre la grama (1972), Línea de fuego (1978), Truenos y arco iris (1982), Amor insurrecto (1984) – Antología. De la costilla de Eva (1986), Poesía reunida (1989), El ojo de la mujer (1991) – Antología y Mi íntima multitud (2003)

Novelas: La mujer habitada (1988), Sofía de los presagios (1990), Waslala (1996), El pergamino de la seducción (2004), El Infinito en la Palma de la Mano (2008), El País de las Mujeres (2010), El Intenso Calor de la Luna (2015) y Las fiebres de la memoria (2018).

