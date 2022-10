Todd Bowles niega que Tom Brady recibe trato preferente en los Buccaneers

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TAMPA BAY.- El entrenador de los Tampa Bay Buccaneers, Todd Bowles, negó este lunes que Tom Brady, mariscal de campo y estrella de su equipo, recibe un trato preferente al de sus compañeros.

“Él trabaja tan duro como cualquiera. Trato especial han tenido algunos muchachos que se han perdido algunas reuniones y algunas prácticas por cosas especiales que simplemente no se publicitan porque no son él; no hay preferencia”, aseveró Bowles.

Los Bucs han recibido críticas por los constantes permisos otorgados al pasador de 45 años; en la pretemporada se le permitió ausentarse por 11 días para atender asuntos personales, lo que ocasionó que no estuviera en los dos primeros juegos de preparación.

Al final de la semana dos de esta temporada Tampa Bay informó que el ganador de siete anillos de Super Bowl descansaría todos los miércoles de la campaña.

Un anunció que ante las críticas requirió de la aclaración de Todd Bowles, quien explicó que otros veteranos del equipo también recibirían descansos adicionales.

“Creo que cuando juegas en la liga por cierto tiempo no es necesario entrenar todo el tiempo. Los veteranos practicarán, pero no lo harán siempre. Tendrán días libres ocasionalmente porque es una campaña larga”, argumentó el coach el 18 de septiembre pasado.

La más reciente crítica para el considerado mejor jugador de la historia de la NFL surgió el pasado viernes, cuando Brady asistió a la boda del propietario de los New England Patriots, Robert Kraft, y se perdió el entrenamiento de los Bucs de un día después.

Además, Brady no viajó junto al equipo para el juego en Pittsburgh del domingo. El pasador arribó en vuelo privado y fue titular en la derrota de los Bucs por 20-18 ante los Steelers.

La ofensiva es la línea más criticada de los Bucs, es la número 20 entre 32 equipos con una media de 20.2 puntos anotados por partido; la temporada pasada fue la segunda mejor de la NFL con 30.1 puntos convertidos por juego.

Hasta la semana seis Tampa Bay suma tres triunfos y tres derrotas, misma marca que tienen los Atlanta Falcons, con los que comparte la cima de la división Sur de la NFC.

Ante la pregunta de que si Tom Brady está concentrado en el equipo, Todd Bowles respondió contundente.

“Sí, no hay que preocuparse demasiado por eso”.

En la semana siete de la temporada 2022 los Buccaneers visitarán este domingo a los Carolina Panthers.

