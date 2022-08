Todas las transacciones de la fecha límite de cambios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Estos son todos los cambios que se hicieron entre la pausa del Juego de Estrellas y la Fecha Límite el martes 2 de agosto a las 6 p.m.

2 de agosto: Bravos adquieren al LD Raisel Iglesias desde Angelinos por el LD Jesse Chávez y el LZ Tucker Davidson

2 de agosto: Azulejos adquieren al 2B/OF Whit Merrifield desde Reales por el 2B/OF Samad Taylor y el LD Max Castillo

2 de agosto: Cardenales adquieren LZ Jordan Montgomery desde Yankees por el OF Harrison Bader y un jugador a ser nombrado luego o dinero

2 de agosto: Filis adquieren al LD Noah Syndergaard desde Angelinos por el OF Mickey Moniak y el OF Jadiel Sánchez

2 de agosto: Cerveceros adquieren al LD Trevor Rosenthal desde Gigantes por el OF Tristan Peters

2 de agosto: Marineros adquieren 3B/OF Jake Lamb desde Dodgers por dinero o un jugador a ser nombrado luego

2 de agosto: Orioles adquieren al OF Brett Phillips desde Rays por dinero

2 de agosto: Mellizos adquieren al LD Michael Fulmer desde Tigres por el LD Sawyer Gipson-Long

2 de agosto: Mets adquieren al LD Mychal Givens desde Cachorros por el LD Saúl González

2 de agosto: Azulejos adquieren al LD Mitch White y el IF Alex De Jesús desde Dodgers por el LD Nick Frasso y el LZ Moisés Brito

2 de agosto: Rojos adquieren al C Austin Romine desde Cardenales por dinero en efectivo

2 de agosto: Cardenales adquieren al C Austin Allen desde Atléticos por el LD Carlos Guaraté

2 de agosto: Padres adquieren al OF Juan Soto y el 1B Josh Bell desde Nacionalespor el 1B Luke Voit, el LZ MacKenzie Gore, el SS C.J. Abrams, el OF Robert Hassell III, el OF James Wood y el LD Jarlin Susana

2 de agosto: Dodgers adquieren al OF Joey Gallo desde Yankees por el LD Clayton Beeter

2 de agosto: Mellizos adquieren al Tyler Mahle desde Rojos por tres prospectos

2 de agosto: Filis adquieren al LD David Robertson desde Cachorros por el LD Ben Brown

2 de agosto: Padres adquieren al 2B/3B Brandon Drury desde Rojos por el SS Víctor Acosta

2 de agosto: Filis adquieren al OF Brandon Marsh desde Angelinos por el C Logan O’Hoppe

2 de agosto: Mets adquieren al 1B/OF Darin Ruf desde Gigantes por el 3B/OF J.D. Davis y tres prospectos

2 de agosto: Medias Rojas adquieren 1B Eric Hosmer, dos prospectos y dinero desde Padres por el LZ Jay Groome

2 de agosto: Azulejos adquieren al LD Anthony Bass y el LD Zach Pop desde Marlins por el SS Jordan Groshans

2 de agosto: Mellizos adquieren al LD Jorge López desde Orioles por el LZ Cade Povich, el LZ Juan Rojas, el LD Yennier Cano, el LD Juan Nuñez

2 de agosto: Bravos adquieren LD Jake Odorizzi desde Astros por el LZ Will Smith

2 de agosto: Marineros adquieren al C Curt Casali y el LZ Matthew Boyd desde Gigantes por el LD Michael Stryffeler y el C Andy Thomas

2 de agosto: Mellizos adquieren C Sandy León desde Guardianes por el LD Ian Hamilton

1ro de agosto: Bravos adquieren al OF Robbie Grossman desde Tigres por el LZ Kris Anglin

1ro de agosto: Cerveceros adquieren al LD Matt Bush desde Rangers por el INF Mark Mathias y el LZ Antoine Kelly

1ro de agosto: Cardenales adquieren al LZ José Quintana y el LD Chris Stratton desde Piratas por el LD Johan Oviedo y el 3B Malcom Nuñez

1ro de agosto: Astros adquieren al C Christian Vázquez desde Medias Rojas por el INF/OF Enmanuel Valdez y el OF Wilyer Abreu

1ro de agosto: Medias Rojas adquieren al C Reese McGuire y un jugador a ser nombrado luego desde Medias Blancas por el P Jake Diekman

1ro de agosto: Medias Rojas adquieren al OF Tommy Pham desde Rojos por un jugador a ser nombrado luego

1ro de agosto: Reales adquieren al LD Luke Weaver desde D-backs por el 3B Emmanuel Rivera

1ro de agosto: Yankees adquieren al LD Frankie Montás y el LD Lou Trivino desde Atléticos por cuatro prospectos

1ro de agosto: Astros adquieren al 1B/OF Trey Mancini (BAL) y el LD Jayden Murray (TB), Rays adquieren al OF José Sirí (HOU), Orioles adquieren al LD Seth Johnson (TB) y el LD Chayce McDermott (HOU) en un cambio entre tres equipos

1ro de agosto: Padres adquieren al LZ Josh Hader desde Cerveceros por el LZ Taylor Rogers, el LZ Robert Gasser, el OF Esteury Ruiz y el LD Dinelson Lamet

1ro de agosto: Yankees adquieren a LD Scott Effross desde Cachorros por el LD Hayden Wesneski

1ro de agosto: Rays adquieren al LZ Garrett Cleavinger desde Dodgers por el OF Germán Tapia

1 de agosto: Bravos adquieren al INF Ehire Adrianza desde Nacionales por el OF Trey Harris; designan para asignación al INF Robinson Canó

1ro de agosto: Reales adquieren al LZ Anthony Misiewicz desde Marineros por dinero

1ro de agosto: Rays adquieren al LD Jeremy Walker desde Gigantes por el C/IF Ford Proctor

31 de julio: Gigantes adquieren al INF Dixon Machado desde Cachorros por el LD Raynel Espinal

30 de julio: Rays adquieren al OF David Peralta desde D-backs por el C Christian Cerda

30 de julio: Dodgers adquieren al LD Chris Martin desde Cachorros por el IF/OF Zach McKinstry

30 de julio: Filis adquieren al SS Edmundo Sosa desde Cardenales por el LZ JoJo Romero

29 de julio: Marineros adquieren LD Luis Castillo desde Rojos por cuatro prospectos

28 de julio: Mets adquieren al OF Tyler Naquin y el LZ Phillip Diehl desde Rojos por dos prospectos

27 de julio: Yankees adquieren al OF Andrew Benintendi desde Reales por tres prospectos

23 de julio: Mets adquieren al C Michael Pérez desde Piratas por dinero

22 de julio: Mets adquieren al 1B/BD Daniel Vogelbach desde Piratas por el LD Colin Holderman

