Tobias Harris enfrenta un futuro incierto en Philadelphia

EL NUEVO DIARIO, PHILADELHIA.- La temporada de los 76ers terminó mal (eliminación frente a Miami) y las dudas sobre el actual proyecto no han hecho más que crecer. El primer señalado es James Harden. Philadelphia dio mucho por hacerse con sus servicios y no ha cumplido con las expectativas, tal y como dejó claro Joel Embiid con su tajante «todos esperaban al James Harden de Houston, pero ya no es él». Pese a tal crítica directa, a nadie escapa que en Pensilvania darán una oportunidad empezando desde cero a Embiid y Harden. Ese era el plan y lo sigue siendo. Lo que no es tan seguro es que lleguen al inicio del curso rodeados por las mismas piezas.

Según comenta Kyle Neubeck de PhillyVoice, Tobias Harris es el principal señalado si los Sixers quieren realizar un cambio importante en su esquema. ¿Por qué? Pues por los casi 80 millones de dólares que debe cobrar por las dos próximas campañas, cantidad que le hacen ver como un jugador sobrepagado.

Harris cumple en muchas facetas del juego y es un buen anotador, pero tener un salario de estrella se antoja demasiado, sobre todo porque desde la llegada de Harden su protagonismo –como es lógico– fue a menos. En Pensilvania tienen la sensación de que podrían adquirir alguna pieza gastando menos que les diese algo similar a Harris. Esa es la realidad.

Harris, quien este curso ha promediado 17,2 puntos, 6,8 rebotes y 3,5 asistencias, podría salir, pero todo dependerá de lo que puedan lograr a cambio. Según informa el citado periodista, existe la posibilidad de que Philadelphia prefiera esperar un año. Tal decisión se basaría en creer que será más fácil de mover cuando sea un expiring, ya que los posibles socios comerciales podrían verle como una opción para limpiar salarios en unos meses.

