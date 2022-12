Tobías Crespo someterá a la justicia a Cámara Diputados por supuesta injuria en su contra; Pacheco renunciaría si es cierto

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado Tobías Crespo, representante de la Fuerza del Pueblo, aseguró este martes que someterá legalmente a la Cámara de Diputados porque supuestamente las redes sociales de la institución “apoyaron” una difamación en su contra que, presuntamente, según dijo, fue orquestada desde el Gobierno con recursos del Estado.

Crespo aseguró que la “injuria” en su contra aseguraba que supuestamente la embajada de Estados Unidos le había cancelado la visa por actos ilegales y agregó que “las mentiras” fueron iniciadas por una cuenta nombrada como @aquilesjimenez, con la que la cuenta oficial de Twitter de la Cámara de Diputados tuvo “mucha interacción” para alegadamente apoyar la campaña en su contra.

Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, apoderó a la Comisión de Tecnología para que investigue el caso en cuestión y advirtió que si la denuncia de Crespo es cierta, renunciaría a su curul como diputado y presidente del órgano.

El diputado Crespo aprovechó la sesión para explicar que “el plan” en su contra inició el pasado miércoles en la noche “con apoyo de varias instituciones del Estado” que hicieron una gran interacción en Twitter para colocarlo como “tendencia” y apoyar la idea de que supuestamente le habían cancelado la visa por actos contrarios a la ley.

En su furia, Crespo mostró en el hemiciclo su visa que, según dijo, data del año 1994 y retó a los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) a mostrar sus documentos de viaje como lo hizo en él en pleno hemiciclo.

En su exposición, detalló que nunca ha votado a favor de préstamos, de contratos con Odebrecht y añadió que nunca “ha tenido que hablar” para que lo excluyan de expedientes acusatorios elaborados por el Ministerio Público, por lo que la embajada “nunca ha tenido razones” para cancelar su visa.

Según expuso, la cuenta social de Aquiles Jiménez aseguró que el diputado estuvo involucrado con el legislador Miguel Gutiérrez, quien guarda prisión en Miami por señalamientos de narcotráfico.

“No conozco ese señor. Nunca he fumado, nunca he probado las drogas y nunca he tenido interacción con ningún narcotraficante”, sostuvo Crespo tras indicar que cada diputado presente en el hemiciclo tiene un mapa de datos y rastreo que señala a cada cuenta de Twitter que apoyó la difamación, incluida la Cámara de Diputados.

En ese orden, calificó la acción de la Cámara de Diputados como “una rastrería y una bajeza” y prometió que llevará su denuncia a la justicia ya que las altas interacciones de injuria sólo bajaron en Twitter cuando un diputado oficialista le contactó para conocer sobre el caso.

Los ataques a Crespo, según aseguró, nacieron por sus ávidas críticas durante las sesiones de los diputados y por supuestamente rechazar los planes de ciclovía y Parquéate Bien que impulsó el Gobierno.

“Es muy lamentable que tome este turno para denunciar esto, pero voy a defender mi honor en el escenario que sea”, puntualizó Crespo.

De su lado, Pacheco, aparte de advertir que renunciaría si se demuestra la acusación, dijo que Crespo “no fue, no es ni será” nunca su adversario y destacó que el diputado opositor “siempre ha querido buscar confrontaciones” con él.-

