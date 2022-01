Tobías Crespo critica gobierno entregue Punta Catalina a sector privado con fideicomiso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El diputado por la Fuerza del Pueblo (FP), Tobías Crespo criticó este domingo que el gobierno quiera “entregarle” la Central Termoeléctrica Punta Catalina al sector privado mediante un fideicomiso público.

Indicó que el Congreso Nacional y al presidente Luis Abinader no puede caer en la “ilegalidad” porque el fideicomiso público “no existe” en la La Ley No. 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso así como en la Ley No. 47-20 de Alianzas Público-Privadas.

Crespo tras ser entrevistado en el programa Al filo RD, expresó que el contrato de fideicomiso de Punta Catalina no hubo “transparencia, es un poco difuso donde se da poder al Comité Técnico por 30 años nombrados por el Congreso, y ya en este gobierno van 21 fideicomisos lo que significa que al ritmo que va terminará el 2024 enajenando la totalidad de los bienes públicos, y se supone que se elige un partido es para ser eficiente y administrar los bienes públicos no es para venderlo”.

Reducción del 50%+ en las elecciones

El legislador Crespo manifestó que reducir del 50%+1 es ponerle un traje a la medida al presidente Luis Abinader para las elecciones de 2024.

“Lo que es igual no es ventaja, si usted fue elegido mediante lo establece la constitución 50+1 no quiera usted modificar la Constitución, cuando llega al poder para acomodar su partido, porque los números no le dan para la primera vuelta, pero tampoco para

segunda vuelta”, detalló el dirigente político.

Relacionado