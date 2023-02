Tivi Gunz, desde Cristo Rey a conquistar el mercado musical en Europa

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Este próximo domingo 5 de febrero, el artista urbano Stivi Randy Álvarez, conocido como “Tivi Gunz”, partirá a Europa para iniciar su gira, en busca de conquistar el mercado musical del viejo mundo, en donde residen cientos de dominicanos que consumen verdaderamente los éxitos y la trayectoria de este joven que ha roto todos los esquemas.

En un encuentro de prensa, donde el artista pudo compartir sus logros y darse a conocer, también anunció que está trabajando en su nuevo disco, donde tendrá importantes colaboraciones, así como sencillos que ya están disponibles, con tendencia a trap y el dembow, dos de los ritmos que le han dado notoriedad.

Y es que este oriundo de Cristo Rey, ha sido además de cantante, un buen compositor que ha tenido la oportunidad de escribir a artistas destacados, así como a la nueva generación que va escalando en la música urbana, aportando a su crecimiento.

“Lo que me ha dado resultados es colaborar y apoyar artistas nuevos, posicionarlos y ponerlos en un lugar donde ellos solos no podrán hacerlo, porque ya tienen la experiencia y el manejo, así como lo más importante que es la disciplina”, explicó.

Con diez años de carrera en la música, tiene desde el 2016, con la canción “Chuki” comenzó a darse a conocer de manera universal por el público, ya que, desde un lápiz y un papel, mostró su talento en la lírica urbana.

Su pegada

Tivi Gunz agradeció a Dios por su pegada, y aseveró que desde pequeño ha sentido que la música ha sido un don ya que desde los nueve años se encuentra escribiendo canciones, estando tan apasionado por lo que hacía que se vio obligado a sacrificar sus estudios universitarios para perseguir sus sueños.

“Gracias a Papá Dios mi pegada se debe a mi consistencia y la disciplina, yo les dije que iba antes a la universidad, con esto no le digo a nadie que no estudie, porque en verdad hay que prepararse, pero tuve que dejar los estudios para dedicarme 100% a la música”, explicó.

Y desde ese momento, Tivi no ha tenido descanso trabajando fuertemente en su calidad musical, mejorando sus letras y estudiando día a día como va evolucionando la industria musical.

“Yo no me acuerdo un día que yo no deje de hacer música”, puntualizó.

Tivi sostuvo que se siente comprometido con ayudar a las personas que más lo necesitan, especialmente aquellos que se deprimen al momento de no alcanzar lo que quieren, y con su ejemplo demostrar que sí se puede lograr, todo lo que con visión las personas se proponen.

“Los otros días vi a una joven que estaba como depresiva y publicaba muchas cosas tristes, y me di cuenta que sí este país necesita ayuda a nivel de salud mental, mucha gente lo ignora y lo deja pasar. No te digo que a mi no me den mis ataques de ansiedad, pero trato que esos pensamientos no me agobien”, aseveró el intérprete de “Sabadiba”.

Colaboraciones

“De los primeros artistas internacionales con los que colaboré, fue con Lito y Polanco a ellos los veía como para mí, en verdad no lo veía posible en sus inicios, yo soñaba con estar ahí pero sin poner mucho énfasis en el trabajo”, enfatizó el creador de temas como: “Gass Pure”, “Modo 42” y “Equina”.

Colaboraciones importantes que lo han resaltado en su carrera, ha tenido la oportunidad de estar con Farruko, Ozuna, Tito El Bambino, Tokischa, entre otros.

Tivi explicó que su música fue tocando las puertas a las oportunidades que vinieron surgiendo, y que siempre fue respetando el proceso, para poder establecerse como un artista de nivel que no llegó de la nada, ni es un improvisado.

“Mi carrera ha ido en ascenso escalón por escalón y eso es lo que me ha llevado a muchos oídos que yo nunca me iba a imaginar porque tengo fanáticos de distintos países, que nuca pensé tener”, recalcó.

El artista que en estos momentos se encuentra promocionando el tema “Sabadadiba”, con el cual ha alcanzado más de 610 mil reproducciones en menos de un mes.

Además, Tivi Gunz cuenta con una comunidad de más de 795 mil seguidores en Instagram, y 586 mil en YouTube recibiendo de sus fanáticos todo el apoyo que se merece, y recibiendo el respeto dentro de la industria musical.

