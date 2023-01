Tivi Gunz asegura ser el artista que puso de moda el dembow de la 42

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El artista urbano Tivi Gunz manifestó que llegó el momento de gritarle al mundo, que fue él, en compañía de su equipo, que puso de moda el dembow de “la 42”, calle del Distrito Nacional que se ha convertido en el núcleo de la música urbana.

“Ya llegó el tiempo de decir que sí, que fui yo, porque lamentablemente si tú te quedas callado nadie te la va a dar, este nuevo coro lo traje yo, ahora mismo hay muchos artistas que están sonando y tienen los colores que el loco trajo”, señaló.

Manifestó que esta popular calle de Capoltillo siempre ha estado ahí, pero nadie de fuera se acordaba de ella; por eso, en una de sus se le ocurrió grabar allí el video de su canción, “La equina” y desde ese momento “empezó la fiebre de la 42”.

“Yo fui una de las primeras personas que empezó a hacer videos allá, pero en esta nueva temporada de la 42 humildemente soy yo quien hago la idea de quitarle el quit a la música junto a Piquito, y Azul, muchos artistas se engancharon de la vuelta del color y quisieron protagonizar”, expresó.

Al ser entrevistado por los comunicadores Paola de la Rosa y Elmer Féliz en el programa “Novedades”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, el intérprete de “Lokisla” reconoció que el trabajo musical que ha realizado en el bajo mundo de la 42, es lo que le ha dado el repunte a su figura como artista.

Versatilidad

El compositor aseguró que no teme a la hora de explorar nuevos géneros con sus letras, por eso no tiene favoritismo con los artistas que interpretan las canciones que escribe.

Garantizó ser una de las caras de trap en República Dominicana, y que realiza “dembow porque e´ lo que ta´ y uno no puede quedarse en los tiempos”, porque cree fielmente en que hay que seguir evolucionando”.

“Yo tengo trap grabado que tú no te imaginas y ya he pegado trap también, yo puedo entrar a cualquier género, yo he grabado hasta bachata”, sostuvo.

Humildad

El artista urbano destacó la importancia de tener humildad, argumentando que durante su primera pegada no supo cómo manejar la fama y eso lo descontroló.

“Tuve que tropezar para darme cuenta en esta nueva temporada de que lo que hice mal aquella vez, no las hice ahora” comentó.

