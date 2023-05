Tito Horford: Mi hijo no merece irrespeto porque en su mejor tiempo representó a RD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El primer dominicano en llegar a la NBA, el inmortal del Deporte Alfred -Tito- Horford, aseguró el martes que su hijo, el jugador de los Celtics, Al Horford, no merece las faltas de respeto ni las críticas que ha recibido, tras confirmar que no jugará en el Mundial de Baloncesto, ya que en su mejores tiempos representó al país y consiguió hasta medalla de oro.

«Nosotros nos sentimos mal cuando se pasan de las rayas, la falta de respeto, las cuales no se merece, porque en su tiempo representó a la República Dominicana y yo creo que él dio lo que él pudo dar en sus cinco años con la selección (nacional), medalla de oro, de bronce, clasificatoria para el preolímpico, hizo mucho por el país”, aseveró Horford en el programa Matías Radio Network, calificando de injustos a los fans que lo han envuelto en una tempestad.

Al Horford había declarado anteriormente que no estará presente en el actual Mundial de la FIBA con la bandera tricolor, pero su padre asegura que su hijo fue sacado de contexto, ya que muchos seguidores entendieron “que no quiere jugar”, sin embargo, aclaró que su hijo es una persona que “le encantaría” representar al país, pero este cuenta con responsabilidades y una familia, además de un tiempo limitado en la NBA, ya que no se sabe cuantos años le quedan al tanque del ala-pívot.

Y es que Horford cumplirá 37 años de edad este 3 de junio. Ha llevado una larga carrera y ha sido el primer y último dominicano en llegar a las Finales de la NBA. Ha ganado para el país tres medallas, 2 de bronce (2008 Centrobasket, 2011 FIBA) y un laurel de oro (2012 Centrobasket). Sin embargo, eso no lo exenta de los ataques, las cuales Tito entiende y respeta, ya que ha aprendido a aceptar las críticas en el mundo del deporte.

Se recuerda que el Mundial de Baloncesto se celebrara este 25 de agosto hasta el 10 de septiembre, en Manila, Filipinas, donde República Dominicana forma parte del grupo A junto a Filipinas, Italia y Angola.

Cree Boston Celtics va a ganar en 6 a los Heat

El equipo que juega Al, Celtics, se está enfrentando contra Miami Heat, en las Finales de Conferencia, en busca de una plaza en las Finales de la NBA.

Tito confesó que respeta al Heat, pero que espera que la serie finalice en barrida, para que “esto termine rápido”. Sin embargo, esto ya es imposible, porque los Heat se han robado el primer juego en Boston 123-116 puntos.

Pero en un panorama más real, el criollo dijo que el equipo color verde puede ganar en seis juegos, en un 4-2.

Añadió que el equipo actual de Miami es un poco diferente al año pasado, ese mismo grupo que en aquel 2022 extendió la serie contra Boston a un juego siete y quedaron descalificados por solo 4 puntos (96-100), además de que no ha “cambiado muchas cosas, excepto que tienen algunos jugadores nuevos”.

Sin embargo, Celtics tiene una misión, ya que probaron las Finales en el 2022 (quedando eliminados contra los Warriors) y desde entonces se muestran enfocados y con hambre de victoria.

Consideró tiempo de Al en Oklahoma Thunder fue “bueno”

Cuando Al Horford se fue de Boston en el 2019 y firmó con los Sixers por 109 millones de dólares, este terminó siendo traspasado a Oklahoma en el 2020. El nativo de Puerto Plata siguió recibiendo su pago, sin embargo, en cierto momento, terminó sentando en el banquillo por el resto de la temporada sin este presentar lesiones ni problemas.

Y es que Oklahoma quería estrenar con un núcleo joven.

Horford jugó 29 partidos antes de sentarse en la banca. Este tiempo fue “bueno”, según Tito. Promedió 14.2 puntos por partido (45.0 en tiros de campo), 3.4 asistencias y 6.7 rebotes.

«Hizo una buena temporada en Oklahoma, incluso él tenía buenos números», comentó el ex NBA.

Pero esta historia tuvo un final feliz: cuando el equipo técnico de Oklahoma le sugirió a los Celtics recibir a Horford, un gerente del equipo verde dijo que lo haría «con los brazos abiertos» y que cuando le preguntaron a los jugadores, estos respondieron que «quieren y necesitan» al dominicano. Desde ese entonces, el deportista lleva una final de la NBA disputada, marcando un hito en el país por ser el primero de esta media isla en lograrlo y por si fuera poco, está luchando para ir a su segunda final y su primer campeonato.

