Tito Hernández, exministro de Agricultura, afirma Abinader se distancia de funcionarios agropecuarios

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El ingeniero Tito Hernández, exministro de Agricultura, manifestó este martes que el presidente Luis Abinader “no quiere permitir que nadie le dañe su gestión”, y por eso se aparta de las líneas generales de su gobierno o las “malinterpreta a su manera”.

Dijo esto a propósito de que los funcionarios del sector agropecuario no estuvieron en la reunión que recientemente sostuvo Abinader con los profesionales del ramo.

Para él, esa ausencia muestra que “no están actuando en sintonía con las pautas presidenciales y que ese marginamiento obedece a que no están sabiendo representar ni ejecutar la política agropecuaria del Gobierno” en lo concerniente a las relaciones con los profesionales que están llamados a hacerla posible.

Estimó también que dicha ausencia “no es casual”, y que solo se explica por “el hecho de que el presidente no está de acuerdo ni se siente identificado con sus acciones, o que no se corresponden con las directrices del Ejecutivo”.

“Al apartar de la reunión a los titulares de las instituciones que rigen el sector agropecuario, el Gobierno envía una señal que debe ser captada y leída por los funcionarios del sector”, señaló en un programa de televisión.

“Si son parte del problema y no han querido ser parte de la solución, el presidente Abinader no puede sentirse obligado o compromisario de acciones cuestionables. El presidente está actuando correctamente, y no solo con el sector agropecuario: lo está haciendo con todos los sectores y eso es digno de aplaudirse”, añadió en el mismo espacio.

Apuntó que tras la reunión con el presidente “reina otro ambiente, otro espíritu y entusiasmo en el ánimo de los profesionales agrícolas, y eso debe aprovecharse para aumentar el potencial de lo que se pueden dar cuando se está en buena disposición y voluntad de trabajo”.

También alegó que, en el recién celebrado pleno de dirigentes, acordaron ya suspender las protestas y reclamos para abrir un compás de espera a fin de que el Gobierno haga los ajustes adecuados y rectifique las “medidas erróneas” de algunos funcionarios del ramo.

Se mostró convencido de que el gobernante honrará su palabra, por lo que hace un llamado a todos los profesionales del área a confiar en Abinader, quien no solo escuchó a los representantes gremiales, sino que puso “un interés muy particular” en atender sus peticiones.

En otro orden, indicó que la importancia y la incidencia en la economía del sector agropecuario, se estima en alrededor de un 5.4 % del Producto Interno Bruto, el cual llegó a caer a menos de un 2 %, mientras en el primer trimestre fue de 1.2 %, y que ahora se está recuperando y alcanzó el 2.4 % en el primer semestre. Argumentó que aun así está muy por debajo de lo normal, que es 5.4 %.

En esa misma línea de ideas, Hernández exteriorizó que de los 200 mil empleos que se anunciaron como pendientes de recuperación, la mayoría de ellos corresponden al aporte del sector agropecuario.

Es en este contexto que Tito Hernández consideró que, en medio del aumento de las importaciones y disminución de las exportaciones, del estancamiento de la producción y la productividad; cuando los servicios de apoyo a la producción han decaído, resulta “un contrasentido” que los profesionales que están llamados a revertir esa situación sean cancelados.

“Los profesionales agropecuarios deben ser tratados y valorados conforme a la relevancia que tienen y al impacto económico de su labor, en lugar de ser pateados como viene sucediendo”, sostuvo Tito Hernández.-

