‘Titi me preguntó’ de Bad Bunny es la canción más escuchada del mundo en 2022

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN. – Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido en el mundo artístico como Bad Bunny, es uno de los artistas de música urbana que goza de mayor reconocimiento en el género del reguetón. El boricua sigue cosechando triunfos a nivel mundial gracias a las recientes presentaciones en diferentes ciudades en los que ha tenido lleno total e incluso, se han presentado disturbios a las afueras de los shows.

La más reciente edición de la revista Time escogió la mejor canción del mundo de 2022 y se trata de Titi me preguntó, que forma parte del álbum Un verano sin ti y la cual tuvieron la oportunidad de escuchar los asistentes a sus conciertos de Medellín y Bogotá.

“‘Un verano sin ti’ es una colección impecable de arriba a abajo, y ‘Tití me preguntó’ es su joya de la corona: una lata de exuberancia bulliciosa que hace sonar los parlantes y se enrolla con fuerza”, fue la opinión que entregó el medio de comunicación en su más reciente edición.

Y no es para menos, pues la canción de Benito fue elegida debido al gran número de reproducciones que tiene en las diferentes plataformas de streaming. Adicionalmente, el tema musical tiene toda una historia de fondo que describe la vida de un hombre que está rodeado de mujeres y a todas las trata por igual, sin embargo, tiempo después queda descubierta su sensibilidad emocional.

Esto es descrito por la revista Time como “pura brillantez sonora”. Es necesario menciona que, la canción Titi me preguntó marcó récord además, con el hecho de que la revista jamás había incluido al mismo artista en las categorías de canción y álbum del año, por lo que Bad Bunny logró romper por primera vez en la historia esa regla.

“Tuvimos que romper la tradición por Bad Bunny, que aterriza en la parte superior de nuestras listas de álbumes y canciones. Bad Bunny ejerce su maleable y magnífica voz en todas sus formas, a través de hábiles versos rápidos y cantos fangosos; hace que incluso sus jadeos suenen sexis”, explicaron los encargados de elegirla para estar dentro del listado en la revista.

Adicionalmente, la canción ha roto récords en cerca de 13 países en los que se ha posicionado en el top 10, gracias a que sus temas son reproducidos por diferentes generaciones amantes de la música urbana y que han encontrado en los temas del boricua poesía pura.

– ‘Titi me preguntó’ – Bad Bunny

– ‘Delincuente’ – Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow

– ‘Part Of The Band’ – The 1975

– ‘FNF’ – Glorilla & Hitkidd

– ‘Bad Habit’ – Steve Lacy

– ‘ChevyS10′ – Sudan Archives

– ‘Finesse’ – Pheelz con BNXN

– ‘Unholy’ – Sam Smith con Kim Petras

– ‘Kind of Girl’ – MUNA

– ‘Jack’ – Hardy

Tal y como lo destacan las cifras de Spotify, Bad Bunny se quedó el primer lugar con sus canciones ‘Me porto bonito’ y ‘Ojitos Lindos’, temas que, a su vez, fueron los más escuchados del año en esa plataforma.

De acuerdo con esa plataforma, los diez artistas más escuchados del año fueron: Bad Bunny; Rauw Alejandro; Karol G; J Balvin; Ryan Castro; Blessd; Maluma; Morat y Myke Towers. De la misma manera, detalló la plataforma, ocho de cada diez reproducciones de artistas colombianos se dieron desde el exterior, “lo que significa que es una potencia exportadora en esta industria”.

