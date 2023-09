TirCo Org. invita a jornada de limpieza de playa por Día Internacional de Limpieza de Costas

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- TirCo Org., una organización comprometida con la conservación del medio ambiente, invitó este viernes a su evento de limpieza de playa en conmemoración al “Día Internacional de Limpieza de Costas”

Mediante un comunicado, la entidad no gubernamental indicó que el evento se llevará a cabo el próximo sábado 16 de septiembre de 08:15 am a 11:00 am en la “Playa Rompeolas”, un lugar que calificaron de gran importancia debido a que es hogar de anidación para tortugas marinas.

Asimismo, destaca el documento que, este evento será la apertura a nivel nacional de diversas jornadas simultáneas y contará con la colaboración del Ministerio de Medio Ambiente, y participación del ministro Miguel Ceara-Hatton y el vice-ministro de Asuntos Costeros José R. Reyes, así como la participación activa de diversas empresas e instituciones comprometidas con la preservación de nuestro entorno costero. Invitamos a toda la comunidad a unirse a nosotros en esta noble causa.

Sobre la playa

“Este hermoso rincón costero es fundamental para la vida marina, en particular para las tortugas que eligen este lugar para anidar. Es nuestro deber proteger su hogar y garantizar la conservación de estas especies en peligro de extinción”, detalla el escrito.

Informaron que, durante el evento, habrá actividades adecuadas para niños. Será una oportunidad educativa y divertida para aprender sobre la importancia de mantener nuestras costas limpias y seguras para la fauna marina. También se ofrecerán consejos sobre cómo reducir nuestra huella de carbono y ayudar a preservar nuestro hermoso entorno natural.

Para obtener más información sobre el evento o registrarse como voluntario, la ONG invitó a escribir a eventos@tonytirco.com. “Esperamos contar con su valiosa participación y apoyo en esta noble causa”.

“TirCo Org. está comprometida con la conservación del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles. Juntos, podemos hacer la diferencia y asegurarnos de que las futuras generaciones disfruten de playas limpias y saludables”, concluye el documento.