Tiradera entre La Materialista y Sandra Berrocal

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La cantante de música urbana la Materialista comparó con un “embudo” a la presentadora Sandra Berrocal, al tiempo, que le pidió no inmiscuirse en asuntos de cantantes porque esta no es “artista”.

En un history en sus redes sociales, la Material que se encuentra promocionando su más reciente tema musical “Sensei Freestyle”, mismo que aseguran es una tiradera que le hace a La insuperable, comentó: “Cualquier parecido a la realidad es pura consistencia. Mujeres que hablan mal de mí parecen un embudo. Usted no es artista no se meta”.

Por su lado, Sandra Berrocal no se quedó callada y respondió a la Materialista con el siguiente mensaje:

“Mi querida @lamaterialista1 hablar mal de ti porque hago mi trabajo en mi Instagram…. como lo puedo hacer con cualquiera artista, yo artista no soy hago mi trabajo al igual que muchas personas….. ahora bien te invito que vayas a todos los Instagram de otras personas y haga lo mismo…. eres una mujer bella, talentosa no tienes necesidad de esto para mi las dos son artistas buenas y cada una con sus cualidades…. besos y éxitos en tu carrera Dios te Bendiga”.

Dandole una aclaración a Sandra, la materialista publicó el siguiente mensaje: “Pero linda la pregunta es picante, eres presentadora o promotora, porque una cosa es apoyar la música de un artista a venir a insinuar otra cosa, 4 horas dura tu programa mi linda y por no tener léxico solo sales dos veces mejor preocúpate por aprender más de la rama de la comunicación a estar de brechera y entrarte en discusiones ajenas Telemicrosa que pases buenas tardes bendiciones @sanberrocal, posteó.

Por otra parte, la coprotagonista de este show La Insuperable no se ha pronunciado al respecto.

Relacionado