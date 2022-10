Tips TV celebra décimo aniversario con lanzamiento de su web

Comparte esta noticia

Manteniendo la esencia que dio lugar a los inicios del programa diez años atrás, TipsTVonline.com servirá como plataforma de divulgación de consejos, noticias y contenido orientado a educar y a entretener

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El programa de televisión Tips TV celebró recientemente su décimo aniversario con el lanzamiento oficial de su página web www.tipstvonline.com.

La productora y presentadora del programa Annel Cardenes, quien también es abogada, expresó su agradecimiento a los directivos del canal de televisión Amé 47 por darle la oportunidad de utilizar su plataforma para llevar a la sociedad dominicana tutoriales y consejos variados por más de una década. También, Cardenes agradeció al equipo de colaboradores quienes han hecho posible el programa. “Apoyando la misión de TipsTV de educar y entretener, nuestros colaboradores han puesto a disposición de nuestros televidentes sus conocimientos y experiencias. Agradezco su entrega y dedicación para hacer posible el programa cada semana”.

Con el lanzamiento oficial de su nueva página web, TipsTV busca aprovechar el creciente uso del internet en el país, para así llegar a más personas. Asimismo, busca facilitar a las marcas nuevas maneras de interactuar con sus clientes potenciales. “La nueva página web complementa nuestra actual oferta de publicidad a través de la televisión. Ofreciendo a las marcas la posibilidad de aumentar su imagen y de llegar a más personas a través de nuestra plataforma digital.” añadió Cardenes.

Annel Cardenes junto a Luz Geremy, Yeiniry Nova, Driva Cedeño, Wanda Cardenes y Betsy Arias presentan cada sábado a las 4:00PM en Tips TV por el Canal Amé 47, consejos especializados en diferentes temas como fitness, marketing, relaciones de pareja, DIY, belleza natural y más, poniendo énfasis en la calidad del contenido.

El programa de TV se retransmite los domingos a las 11:00 a.m. También se puede ver en vivo a través de la página web www.rdmusica.com así como en la plataforma www.tipstvonline.com con más contenido original, tutoriales y noticias. En Instagram lo puedes encontrar como: @TipsTVconAnnelCardenes y @TipsTVonline.

Su Equipo

Annel Cardenes, Productora y presentadora de televisión. Abogada especialista en Propiedad Intelectual y Tecnología:

¨Cuando me llegó la oportunidad de producir y presentar mi propio espacio, tenía claro que no quería ser simplemente un relleno en la televisión dominicana, quería ofrecer un contenido que pudiera resultar de valor para los televidentes. Más que entretener, Tips TV busca poner a la disposición de la sociedad, herramientas y conocimientos de diferentes áreas¨.

Wanda Cardenes, Doctora en Publicidad y Relaciones Públicas. Especialista en Marketing Digital y Estrategia Publicitaria:

Con más de quince años de experiencia trabajando en empresas internacionales en diferentes partes del mundo, a través de este segmento Wanda Cardenes busca compartir su conocimiento y llevar a los emprendedores un contenido que les ayude en su camino hacia la transformación digital. Marketing Tips muestra diferentes herramientas digitales, tanto de pago como gratuitas, y cómo las personas que buscan construir su marca pueden utilizarlas para ser más eficientes y dar a conocer su negocio. “He sido testigo de cómo el programa Tips TV ha evolucionado desde sus inicios. Marcando la diferencia en la TV dominicana a través de un contenido de excelente calidad, que busca enseñar a su audiencia a través de tutoriales variados. Estoy muy agradecida de formar parte de este equipo y de tener la oportunidad de compartir mis conocimientos con nuestros seguidores. Ya son diez años y estoy muy emocionada de celebrar nuestro aniversario.” expresó Wanda Cardenes.

Betsy Arias, Publicista y Personal Trainer: ¨En un mundo que va tan rápido y que las exigencias diarias nos dejan con menos tiempo para invertir en nuestras salud y bienestar físico, nace Tips Fitness con el compromiso de ayudarles, a tener rutinas de ejercicios para realizarlas en corto tiempo, con pocos equipos y desde la comodidad del hogar o desde donde te encuentres¨.

Luz Geremy, Publicista, Creatividad y Gerencia (Segmento Fácil y sencillo):

̈Todo comenzó cuando de adolescente buscaba la forma de verme distinta, al momento de usar una tendencia trataba de darle mi toque particular. Siempre me ha gustado ver las cosas desde otra perspectiva, que me permita sacarle el mejor provecho, buscando dar nuevas oportunidades: en eso se basa el segmento Fácil y sencillo. Tips TV me permitió expandir la creatividad e implementar más allá de la moda, con objetos y artículos. Aprovechando también para llevar el mensaje de preservar el medio ambiente¨.

Yeiniry Nova, Bloguera y Estilista: ¨El segmento Hazlo en casa va dirigido a las mujeres que les gusta la belleza utilizando elementos naturales que encontramos en el hogar. Donde pueden descubrir que todo lo que tenemos en casa es funcional para un cuidado personal de la salud en general, para la piel y para los cabellos ̈.

Driva Cedeño, venezolana, Ex reina de belleza, conductora y productora del segmento Sexos Sin Guerras:

Sexos Sin Guerras es un espacio de entretenimiento, en donde comparto contenido acerca de opiniones personales, situaciones que se pueden dar antes, durante y después de una relación.

“Sexos Sin Guerras” se refiere a los géneros, Hombres y Mujeres, y “Sin Guerras” es porque normalmente durante las relaciones de parejas no entendemos que como géneros somos distintos, constantemente intentamos: cambiar a nuestra pareja, tener siempre la razón, que piensen como nosotros, los idealizamos, proyectamos miedos pero podemos decidir ser felices… ¡sin hacer de eso un caos!

¨Festejar los 10 años de Tips TV para mí más que una celebración de una década, ha sido compartir con un equipo que se ha convertido en mi familia aquí en la República Dominicana, para mí tener la oportunidad de formar parte de esta comunidad, es un honor y privilegio. Estar acompañada de mujeres increíbles que admiro, de quienes aprendo cada día y que nos esforzamos por generar contenido con mucho amor para toda la familia. Gracias por estos años permitirnos entrar a sus hogares y aportarles nuestro legado”.

Sobre Programa especial:

Parte del equipo de Tips TV se reunió en el restaurante B Beirut ubicado en Acrópolis Center, donde al ritmo del Belly Dance compartieron y recordaron a cada uno de los invitados especiales que participaron en el programa desde sus inicios. Personalidades del cine, del teatro, la música, la salud, la moda y la belleza, entre otras.

