«Típico Sensation: El Blachy triunfa en su gira por Estados Unidos y consolida su éxito musical en el panorama latino»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Después de protagonizar una exitosa gira por Estados Unidos con Díselo Usa Tour, Blas Rubén Fragoso, mejor conocido como “El Blachy” se consagra como uno de los exponentes de música típica más aclamados del momento.

En esta última gira que duró poco más de un mes, El Bachy agotó una apretada agenda diaria con todas las presentaciones a casa llena, visitando lugares como New York, New Jersey, Filadelfia, Boston, entre otros, quedando demostrado que es verdaderamente el Mayweather del típico, como popularmente lo han denominado.

El Blachy quien lleva ya desde el 2020 con su proyecto musical junto a su agrupación típica, ahora más que nunca está gozando del éxito y un público fiel que lo sigue y disfruta su buena música e impecable interpretación de temas como Díselo, sobrio, no digas nada y a un milímetro de ti.

Su calidad vocal desde sus inicios con Wilfrido Vargas, su paso importante por la agrupación de Jovanny Polanco hasta la fecha lo ha llevado a destacar y ganarse el respeto y cariño del público y otros artistas de diversos géneros musicales, razón por la que se están trabajando colaboraciones musicales con cantantes consagrados de otros géneros de la música latina y caribeña.

“Estoy viviendo una etapa de mi carrera muy bonita, gracias a Dios y a todo mi público que me demuestran donde quiera que nos presentamos un cariño y disfrute de la música que estamos haciendo, lo que me hace sentir satisfecho y comprometido con seguir haciendo música de calidad y seguir manejando siempre con respeto y compromiso con el público que asiste y me demuestra tanta aceptación”, sostuvo El Blachy.

A su regreso a la República Dominicana ya tiene una agenda llena de presentaciones y actividades en todo el territorio nacional, recientemente ha hecho pública la decisión de poner a un lado las interpretaciones de Bohemios, lo que ha sido parte de sus presentaciones desde sus inicios, ahora sus shows serán solo de pura música típica y bailable.

El Blachy está logrando llevar el género típico fuera del Cibao, teniendo muy buena aceptación también en otras zonas como el este y sur del país, y por supuesto en Santo Domingo donde ha tenido presentaciones exitosas.

Sin duda alguna El Blachy es merecedor del éxito que está teniendo por ser un artista completo, poseedor de una voz privilegiada, con gran dominio del escenario y por la calidad de sus shows cargados de romanticismo y buen ritmo.

Relacionado