Tina Turner: Las canciones que le deja como legado al Rock n’ Roll

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La artista Tina Turner, ha fallecido este miércoles 24 de mayo de 2023 a los 83 años en su casa de Zurich. Según las primeras informaciones, la cantante sufría cáncer y llevaba varios años luchando contra la enfermedad.

La suya fue una de las grandes voces de la década de los 80, cuyo eco sigue sonando hasta hoy gracias a numerosas canciones míticas que se reconocen en casi cualquier parte del mundo. Su melena voluminosa y sus largas y fuertes piernas eran solo el adorno de una energía arrolladora y una figura que supuso ser la banda sonora de toda una generación.

De nacionalidad suiza y origen estadounidense, no solo ha sido cantante, si no también compositora, actriz, bailarina, y coreógrafa, además de ganarse el título de la ‘Reina del Rock ‘n’ Roll’. Entre los muchos éxitos de Turner, destacan sus ocho premios Grammy y los más de 100 millones de discos vendidos a lo largo de más de 6 décadas de carrera musical.

Las 10 mejores canciones de Tina Turner

Aunque la artista Tina Turner ha dejado un legado inmenso de trabajos musicales, esta es una recopilación de 10 de sus éxitos más míticos e inolvidables:

– Proud Mary

– What’s Love Got To Do With It

– The Best

– We Don’t Need Another Hero

– I Don’t Wanna Lose You

– Private Dancer

– What You Gets Is What You See

– Let’s Stay Together

– Steamy Windows

– River Deep, Mountain High

